Trump pide a Panamá regular sus tarifas o EE.UU. “exigirá” la devolución del Canal de Panamá

Este sábado el presidente electo Donald Trump criticó severamente la gestión del Canal de Panamá por parte de Panamá, alegando tarifas “exorbitantes”, lo que supone una carga injusta para el comercio, así como para la Marina de Estados Unidos.



“El Canal de Panamá se considera un activo nacional VITAL para los Estados Unidos, debido a su papel fundamental para la economía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un Canal de Panamá seguro es crucial para el comercio de los Estados Unidos y el rápido despliegue de la Armada, desde el Atlántico hasta el pacífico, y reduce drásticamente los tiempos de envío a los puestos estadounidenses”, escribió a través de Truth Social.



Trump resaltó que Estados Unidos es el principal usuario del canal y que más del 70 por ciento de los barcos que pasan por el puerto “se dirigen a, o provienen de, puertos estadounidenses”.



Y le recordó a Panamá que el Canal de Panamá es “una de las maravillas del mundo moderno” y que “abrió sus puestas hace 110 años y su construcción tuvo un costo ENORME para los Estados Unidos en términos de vidas y dinero: 38.000 hombres estadounidenses murieron a causa de mosquitos infectados en las selvas durante la construcción”.



“Teddy Roosevelt era presidente de los Estados Unidos en el momento de su construcción y comprendió la fuerza del poder naval y el comercio”, agregó.



Además, lanzó una discreta crítica en contra del expresidente demócrata Jimmy Carter por haber cedido “totalmente” a Panamá el Canal “lo entregó totalmente, por un dólar, durante su mandato, fue únicamente para que Panamá lo manejara, no China ni nadie más”.



“Tampoco se le dio a Panamá para que cobrara a los Estados Unidos, su Armada y las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país, precios y tarifas de pasaje exorbitantes”, agregó. “Nuestra Armada y Comercio han sido tratados de una manera muy injusta e imprudente. Las tarifas que cobra Panamá son ridículas, especialmente sabiendo la extraordinaria generosidad que ha sido otorgada a Panamá por los EE. UU. Esta completa ‘estafa’ a nuestro país cesará de inmediato“.



Los precios que se le están cobrando a Trump, así como el intento de China de expandirse en la región, lo llevaron a lanzar una advertencia a Panamá.



“Nunca permitiríamos que cayera en manos equivocadas. No fue otorgado para beneficio de otros, sino simplemente como muestra de cooperación con nosotros y Panamá”, añadió Trump. “Si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de generosidad, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos. A los funcionarios de Panamá, ¡por favor, guíense en consecuencia!“.



