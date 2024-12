Exministro acusa a Netanyahu de obstaculizar liberación de rehenes en Gaza

El exministro y líder opositor israelí Benny Gantz acusó este domingo al primer ministro Benjamín Netanyahu de sabotear las negociaciones para la liberación de rehenes retenidos por Hamás desde hace más de un año.

Estas declaraciones han provocado una respuesta desde la oficina del mandatario, en un clima político marcado por tensiones internas y desafíos internacionales, reseña la agencia de noticias Efe.

“Mientras los negociadores trabajan, Netanyahu vuelve a sabotearlo. No tiene ningún mandato para frustrar el regreso de nuestros rehenes por razones políticas”, señaló Gantz, quien formó parte del gabinete de guerra hasta junio, cuando renunció por diferencias irreconciliables.

El líder del partido Unidad Nacional afirmó que la liberación de los secuestrados constituye una prioridad tanto humanitaria como estratégica para Israel. Además, criticó las recientes declaraciones de Netanyahu al diario The Wall Street Journal, donde aseguró que no permitirá que termine el conflicto antes de destruir completamente a Hamás.

“No voy a aceptar poner fin a la guerra antes de que derroquemos a Hamás”, declaró el primer ministro en esa entrevista, en la que también reafirmó su postura ante las demandas del grupo palestino que exige el fin total de la guerra para avanzar hacia un acuerdo.

La respuesta desde la oficina de Benjamín Netanyahu

En un comunicado emitido este domingo, citado por EFE, la oficina de Netanyahu respondió a las acusaciones de Gantz.

“Desde que dejó el gobierno, Benny Gantz no ha contribuido al esfuerzo nacional. Si no va a ser útil, al menos que no cause daño”, subrayó el mensaje, que también destacó los logros militares recientes bajo la dirección de Netanyahu.

El comunicado incluyó críticas a la postura de Gantz, quien, según el texto, pidió finalizar la guerra incluso antes de que las fuerzas israelíes llegaran a Rafah. Netanyahu reiteró su compromiso con la eliminación de Hamás y el retorno seguro de los rehenes.

Progresos y obstáculos en las negociaciones

Fuentes palestinas señalaron que las conversaciones indirectas, mediadas en Doha, continúan en desarrollo.

Hamás presentó una lista de prisioneros cuya liberación exige como parte de un intercambio, mientras Israel busca la repatriación de 34 detenidos, incluidos once soldados, a cambio de concesiones adicionales.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la redacción final del acuerdo.

Hamás insiste en que se incluya la frase “fin de la guerra”, algo que Israel rechaza, proponiendo en su lugar “fin de la operación militar”.

Además, Israel condiciona la liberación de ciertos líderes palestinos a su deportación y mantiene la exigencia de presencia militar en el paso fronterizo de Rafah. Estas demandas complican las negociaciones y dificultan acuerdos sobre el retorno de los desplazados gazatíes al norte de la Franja de Gaza.

un panorama incierto

Aunque las negociaciones avanzan en algunos puntos, persisten importantes diferencias que dificultan la concreción de un acuerdo integral. En medio de este contexto, el enfrentamiento entre Netanyahu y Gantz refleja una creciente división política en Israel, donde las prioridades humanitarias y estratégicas se enfrentan a rivalidades internas.

