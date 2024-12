Juan Soto confirma permiso de New York Mets para jugar 10 partidos con los Tigres de Licey

Tras conseguir el contrato más grande en la historia de la Major League Baseball, muchos detalles se han conocido sobre la firma de Juan Soto. Uno de ellos es la aprobación de New York Mets para que ‘La Fiera’ juegue algunos partidos en República Dominicana.



La LIDOM (Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana) es la liga de béisbol invernal más importante de la República Dominicana. Juan Soto jugará 10 encuentros con los Tigres de Licey.



En una entrevista para el medio Grandes en los Deportes, Soto confirmó conversaciones con Steve Cohen. El objetivo es debutar en la LIDOM, algo que a sus 26 años, ‘La Fiera’ no ha conseguido.



Sin embargo, el jardinero confirmó que no jugaría durante la presente contienda. Lo hará cuando encuentren el momento adecuado. También detalló que lo haría únicamente como bateador designado.



“Hasta ahora no me han dicho nada. Hablé con el dueño (Cohen) y le dije que necesito jugar 10 partidos en la República Dominicana y me dijo que sí, siempre y cuando sea como bateador designado. Ya veremos cuándo será el momento perfecto para hacerlo y tratar de darle un poco de amor a la República Dominicana”, reveló.



“No será este año. En un futuro veré cuándo sería el momento perfecto. Todavía no he hablado con nadie de Licey. Los Mets saben el plan que yo quiero”, añadió.

Aunque Soto no puso una fecha específica para su debut en Dominicana, los reportes de este medio hablan de que podría darse para la campaña de 2025-2026. En el pasado, el jardinero buscó obtener el visto bueno de sus anteriores clubes en la MLB, pero no tuvo éxito.



“El sueño de todo dominicano es jugar en su país. Hemos intentado buscar el permiso en el pasado, pero no lo hemos conseguido”, declaraba el campeón de bateo de la Liga Nacional en 2020 a la agencia AP, durante el All Star del 2023.



Soto viene de firmar un acuerdo de 15 años y 765 millones de dólares con la novena de Queens. Se trata del contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas.



La firma incluye un montón de beneficios como un bono de $75 millones de dólares, una suite para su familia y su permiso para jugar en la LIDOM.



Soto eligió a los metropolitanos por encima de otras cuatro franquicias en esta agencia libre de Grandes Ligas. Descartó continuar en los Yankees para mudarse a Queens. Con los Bombarderos del Bronx consiguió 41 jonrones; 116 hits; 128 anotadas y 328 bases alcanzadas en 2024.

