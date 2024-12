Juan Soto desmiente maltrato de New York Yankees a su familia

Después de semanas intensas antes, durante y después de firmar el contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas, Juan Soto ofreció su primera entrevista. En ella, el jardinero desmintió las informaciones que aseguraban un supuesto maltrato desde New York Yankees a su familia.

En conversación telefónica con el medio Grande en los Deportes, Soto calificó como mentira el supuesto maltrato del staff de los Yankees a miembros de su familia.

“Eso es mentira”, afirmó el astro dominicano cuando se le preguntó sobre las informaciones que aseguraban que un guardia de seguridad de los Yankees desalojó a su familia de un área del estadio.

“Siempre he tenido una buena relación con las organizaciones para las que he jugado y no tengo nada malo que decir sobre los Yankees”, agregó.

La declaración de Soto desmiente directamente la información que publicó el periodista Jon Heyman, quien había señalado que un guardia de seguridad de los Yankees habría expulsado a familiares cercanos del jugador de ciertas áreas del estadio.

De acuerdo con la versión del periodista, a partir del supuesto incidente hubo tensión con la franquicia de los Bombarderos del Bronx y esto incluyó en su decisión de firmar con los Mets.

Soto viene de firmar un acuerdo de 15 años y $765 millones de dólares con la novena de Queens. Se trata del contrato más grande en la historia de las Grandes Ligas.

La firma incluye un montón de beneficios como un bono de $75 millones de dólares, una suite para su familia y su permiso para jugar en la LIDOM.

Soto eligió a los metropolitanos por encima de otras cuatro franquicias en esta agencia libre de Grandes Ligas. Descartó continuar en los Yankees para mudarse a Queens. Con los Bombarderos del Bronx consiguió 41 jonrones; 116 hits; 128 anotadas y 328 bases alcanzadas en 2024.

