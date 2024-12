Martha Debayle cuenta la historia del estilo que la inspiró en esta temporada navideña

Este año el árbol de Navidad más original ha sido el de la presentadora de televisión Martha Debayle, quien nuevamente se ha esmerado en que su hogar luzca elegante y lujoso. Lo llamativo del árbol es su estilo, el cual ella ha explicado se llama ‘Tinsel Tree’.

El mérito más grande en la decoración de Debayle es que ha logrado ofrecer el árbol más original sin ser exagerada, todo lo contrario, el árbol tiene poco color y elementos.

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram explica que el estilo’ Tinsel Tree’ “nació originalmente en Nuremberg, Alemania en los 1600’s. Los hilos plateados eran originalmente de plata y se colgaban para reflejar la luz de las velas de verdad que le colgaban al árbol (nunca lo hagan)”.

Como las velas son peligrosas y no pondría hilos de plata verdadera, Debayle ha decidido hacer la interpretación más moderna del estilo e incluso ha confesado que lograrlo ha sido uno de sus mayores restos hasta la fecha. Le tomó una semana entera hacer la decoración

Explicó que este es “probablemente el árbol más complicado que he hecho, no solo por la complejidad de colgar 42,000 hilos plateados sino que también tuvimos que meterle ramas adicionales a lo largo de todo el árbol no solo para quitarle la forma natural de cono sino para tener ramas más largas que permitieran darle ese efecto colgante a los hilos plateados”.

Está tan orgullosa del resultado final que para mostrarlo se grabó luciendo un llamativo vestido color rojo, y durante el video se le ve muy feliz.

En otras publicaciones la presentadora de 57 años se ha encargado de mostrar otros espacios de su casa y de presumir una lujosa cena que dio en su hogar, y en la que se encargó que la mesa luciera de la mejor manera.

En ese video muestra cómo es su proceso creativo y cómo logra que lo que imagina se haga realidad.

