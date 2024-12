Muere a los 82 años Art Evans, actor de “Die Hard 2”

El actor estadounidense Art Evans, famoso por sus papeles de reparto en filmes como “Die Hard 2” y “The X-Files”, falleció el sábado 21 de diciembre a los 82 años.

De acuerdo con el portal Deadline, el histrión perdió la vida a causa de la diabetes que padecía, según confirmaron sus familiares en un comunicado de prensa.

“Nos rompe el corazón compartir que Art ha fallecido. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento. Se realizará un acto conmemorativo al que podrán asistir amigos y familiares en una fecha posterior. Gracias”, señaló Babe Evas, esposa del actor, en la declaración pública.

Al actor le sobreviven su esposa, Babe, y su hijo, Ogadae Evans.

Art Evans fue un rostro familiar para los amantes del cine y la televisión, destacándose principalmente en papeles secundarios en una amplia variedad de películas y series. Su carrera, que abarcó varias décadas, lo convirtió en un personaje querido y respetado dentro de la industria del entretenimiento.

La carrera actoral de Evans se extendió por poco más de cinco décadas y unos 120 créditos en cine y televisión, según el portal especializado IMDb.

Llegó a participar en filmes famosos como “Christine”, de 1983; “A Soldier’s Story”, al lado de Denzel Washington, y el que quizás es su rol más famoso, el de Leslie Barnes en “Die Hard 2”.

A lo largo de su carrera, Evans también participó en otras producciones importantes, como “Youngblood”, “National Lampoon’s Class Reunion”, “Fright Night”, “Tales from the Hood”, “Hill Street Blues”, “Monk” y “The X-Files”. Aunque no siempre era el protagonista principal, el talento de Evans para dar vida a personajes secundarios profundos y complejos lo convirtió en un actor muy solicitado.

Nacido el 27 de marzo de 1942, en Berkeley, California, Art Evans comenzó su carrera en los escenarios de teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine. A lo largo de su trayectoria, se destacó por su capacidad para asumir papeles que iban desde el cómico hasta el dramático, siempre con un toque único que lo hacía resaltar.

Su habilidad para interpretar personajes memorables y su dedicación a la actuación lo convirtieron en un referente para otros actores y en una pieza fundamental en el cine de acción y la televisión de su época.

Aunque su partida es un golpe para la comunidad artística, sus contribuciones a la industria del entretenimiento continúan siendo recordadas y celebradas por todos los que disfrutaron de su talento.

Descanse en paz, Art Evans.

