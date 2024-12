Trump niega influencia de Elon Musk: “Él no asumirá la Presidencia”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, negó las acusaciones demócratas sobre la supuesta influencia de Elon Musk en su futura administración y aseguró que el empresario no asumirá la Presidencia del país.

Estas declaraciones se dieron durante un foro de Turning Point, una organización ultraconservadora, realizado en Phoenix, Arizona.

Trump afirmó que los demócratas han adoptado un nuevo discurso al sugerir que “el presidente Trump cedió la presidencia a Elon Musk”.

En respuesta, el mandatario electo sostuvo: “Eso no va a suceder. Él no puede ser presidente, no nació en este país, y la Constitución lo prohíbe”.

“No, él no va a asumir la presidencia, eso lo puedo asegura. Yo estoy a salvo, ¿saben por qué? Él no puede serlo, él no nació en este país”, afirmó.

A pesar de las críticas, Donald Trump elogió los logros de Musk y destacó el impacto de SpaceX en la exploración espacial. Sin embargo, subrayó que las reglas constitucionales garantizan que su liderazgo no está en riesgo.

El Partido Demócrata ha señalado a Elon Musk como una figura de poder en la sombra, especialmente después de su rol en frustrar un acuerdo bipartidista para financiar al Gobierno. Aunque el Congreso aprobó un nuevo plan presupuestario que evitó un cierre administrativo, este no incluyó la propuesta de eliminar el techo de la deuda, respaldada por Musk y Trump.

Durante la campaña de las elecciones de noviembre, Musk expresó públicamente su apoyo a Trump a través de su plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Desde la victoria del republicano, el multimillonario ha mantenido una presencia frecuente en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, donde se le encomendó la tarea de reducir la burocracia en la próxima administración, que iniciará el 20 de enero.

