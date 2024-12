10 cintas VHS que valen una pequeña fortuna

Con la nostalgia retro en auge, las cintas VHS se han convertido en artículos codiciados por coleccionistas, y algunas de ellas pueden valer una verdadera fortuna.

A continuación, te presentamos 10 cintas VHS que han alcanzado precios sorprendentes en subastas.

1. The Terminator

Una de las películas más emblemáticas de los 80, ‘The Terminator’, tiene una versión de primera edición que podría venderse por hasta $25,000 en condiciones mint.

De hecho, una copia en perfecto estado de la primera edición se vendió por $32,500 en febrero de 2022.

Aunque las versiones de segunda mano también alcanzan precios elevados, alrededor de $1,000.

2. The Return of the Living Dead

Esta película de culto, que popularizó a los zombies comiendo cerebros, ha llegado a costar hasta $18,000 en una copia calificada. Las versiones nuevas con marcas de agua se venden por $4,500, lo que demuestra su rareza en el mercado de segunda mano.

3. Ghostbusters

La clásica ‘Ghostbusters’ es una de las cintas más demandadas, especialmente las versiones selladas de fábrica. En 2022, una copia en condiciones impecables se vendió por $23,750, y las ediciones de primera impresión pueden alcanzar hasta $17,000.

4. Star Wars: A New Hope

Las copias selladas de ‘Star Wars: A New Hope’ de 1984 han alcanzado precios superiores a los $2,000, mientras que una edición rara llegó a venderse por $114,000 en 2022. Las versiones posteriores siguen teniendo un valor considerable.

5. A Nightmare on Elm Street

La cinta de 1985, famosa por Freddy Krueger, ha incrementado su valor a medida que las copias se vuelven más raras. En 2022, una copia sellada y calificada se vendió por $15,000.

6. First Blood

El primer Rambo también tiene una fuerte demanda. Las copias selladas de ‘First Blood’ pueden superar los $22,500, y las de segunda mano se venden por alrededor de $400.

7. Back to the Future

La edición sellada de ‘Back to the Future’ de 1986 puede valer hasta $100,000. Las versiones nuevas en excelente estado oscilan entre $10,000 y $500, dependiendo de su condición.

8. Back to the Future: Part II

El éxito de la secuela no se queda atrás. Algunas copias de ‘Back to the Future: Part II’ se venden entre $500 y $1,500, mientras que una versión calificada se vendió por $16,250.

9. Jaws

La versión de 1983 de ‘Jaws’ sellada alcanzó $32,500 en una subasta de 2022. Las copias nuevas en eBay se venden por entre $800 y $4,000, mientras que las de segunda mano rondan los $500.

10. The Goonies

Esta película de culto es una de las más codiciadas, especialmente en su primera edición de 1986, que puede venderse por hasta $5,000. La versión más cara, vendida en subasta, llegó a $50,000 en 2022.

