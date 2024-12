Cómo obtener un cheque de estímulo de $1,750 en Nueva Jersey

Los residentes de Nueva Jersey tienen la oportunidad de recibir un cheque de estímulo de hasta $1,750 a través del programa de alivio fiscal ANCHOR.

Este programa está diseñado para proporcionar asistencia financiera a los propietarios de viviendas y arrendatarios que cumplan con los requisitos establecidos.

Sin embargo, no todos los residentes califican para este beneficio, por lo que es importante entender los criterios y procedimientos detalladamente.

¿Qué es el programa ANCHOR y quién puede recibir el cheque de estímulo?

El programa ANCHOR, que significa “Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters”, tiene como objetivo aliviar económicamente el impacto de ciertos impuestos sobre la propiedad.

Los propietarios de viviendas pueden recibir entre $1,000 y $1,500, dependiendo de sus ingresos, mientras que los arrendatarios pueden obtener hasta $450.

Sin embargo, para calificar, deben cumplirse algunos requisitos específicos:

1. Ser residente de Nueva Jersey.

2. Para los propietarios: haber pagado impuestos de propiedad sobre la vivienda principal durante el año fiscal correspondiente. No se aplican a propiedades de alquiler ni casas de vacaciones.

3. Para los arrendatarios: haber alquilado una vivienda en Nueva Jersey durante el periodo correspondiente y tener ingresos anuales inferiores a $150,000.

Además, si no se presentó la solicitud antes del 6 de diciembre del año pasado, no se será elegible para el beneficio.

Aquellos que cumplieron con los requisitos y enviaron la solicitud a tiempo, ya están en la lista de pagos, pero no todos recibirán el pago al mismo tiempo.

Fechas de distribución y detalles importantes

Según el sitio web del programa ANCHOR, los pagos comenzarán a distribuirse en diciembre de 2024 y se continuarán hasta 2025.

En la mayoría de los casos, el cheque llegará aproximadamente 90 días después de la presentación de la solicitud, siempre y cuando no haya problemas con la información proporcionada.

Si ya recibiste este beneficio el año pasado, la buena noticia es que muchos propietarios fueron inscritos automáticamente.

En caso de ser la primera vez que aplicas, recibirás una carta por correo con un código de color que te identificará como propietario o arrendatario: los propietarios recibirán un código verde y los arrendatarios un código morado.

Es importante destacar que este cheque no es un beneficio estándar como los cheques de estímulo federales, sino una estrategia específica destinada a ayudar con los impuestos sobre la propiedad.

Para hacerlo más claro: si eres propietario y tienes ingresos menores a $150,000, recibirás $1,500. Si tus ingresos están entre $150,000 y $250,000, el cheque será de $1,000. Si eres arrendatario y no superas los $150,000 anuales, recibirás un cheque de $450.

