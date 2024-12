Premio de Mega Millions asciende a $944 millones en vísperas de Navidad

El sorteo de la lotería Mega Millions programado para este martes 24 de diciembre promete cerrar el año con emoción y cifras históricas. Con un acumulado de $944 millones de dólares, este premio se posiciona como el séptimo más alto en la historia del juego desde su creación en 2002.

El aumento del bote refleja el entusiasmo de millones de participantes tras el último sorteo del viernes 20 de diciembre, cuando nadie acertó los 6 números ganadores. Sin embargo, 5 jugadores lograron llevarse $1 millón cada uno, acertando los 5 números blancos.

Según datos de la lotería, los boletos ganadores de estos premios menores fueron vendidos en Arkansas, Illinois, Indiana (donde hubo dos ganadores) y Pensilvania.

¿Qué hace especial el próximo sorteo del Mega Millions?

Diciembre es un mes único para Mega Millions. Desde 2002, el juego ha registrado 13 premios mayores ganados durante este mes, pero solo una vez el premio fue reclamado en Nochebuena. Fue el 24 de diciembre de 2002, cuando un boleto de $68 millones vendido en Nueva York resultó ganador, aunque nunca fue reclamado.

Este histórico acumulado ha generado un notable incremento en la venta de boletos, con largas filas reportadas en estados con alta participación. Según la lotería, el volumen de ventas para este sorteo podría superar los promedios habituales, beneficiando no solo a los jugadores, sino también a los programas estatales de educación y servicios públicos financiados con las ganancias de la lotería.

Premios récord en la historia de Mega Millions

Mega Millions ha sido responsable de algunos de los premios más altos en la historia de las loterías de Estados Unidos. Su mayor acumulado, hasta la fecha, fue de $1,602 millones, ganado el 8 de agosto de 2023 en Florida. Otros premios destacados incluyen uno de $1,537 millones en octubre de 2018, reclamado en Carolina del Sur, y un bote de $1,348 millones, ganado en Maine en enero de 2023.

El sorteo del próximo martes tiene el potencial de unirse a este selecto grupo de premios superiores a $1,000 millones, consolidándose como un evento histórico para Mega Millions.

Cómo participar en el sorteo del Mega Millions del 24 de diciembre

Los boletos de Mega Millions están disponibles en más de 45 estados de Estados Unidos, además de Washington, D.C., y las Islas Vírgenes. Los jugadores pueden adquirir sus boletos en tiendas físicas como supermercados, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, o en línea en estados que permiten la venta digital de boletos.

Para jugar, los participantes deben seleccionar 6 números:

* 5 números blancos del 1 al 70.

* Una bola dorada (Mega Ball) del 1 al 25.

* También está disponible la función Quick Pick o Easy Pick, que genera combinaciones numéricas aleatorias para facilitar la participación.

Adicionalmente, los jugadores pueden optar por el Megaplier, una opción que incrementa el valor de los premios no correspondientes al bote mayor. Por un costo adicional de $1, el Megaplier puede multiplicar las ganancias de los premios secundarios entre 2X y 5X, dependiendo de la bola extraída.

En el sorteo más reciente, realizado el pasado viernes 20 de diciembre, los números ganadores fueron:

2, 20, 51, 56, 67, y el número Mega Ball fue el 19. El Megaplier resultante fue 2X.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, los 5 afortunados que acertaron los 5 números blancos recibieron $1 millón cada uno, demostrando que existen múltiples formas de ganar en Mega Millions.

El premio de $944 millones no solo ha captado la atención de jugadores habituales, sino también de nuevos participantes que buscan cerrar el año con un golpe de suerte. No obstante, la probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 302 millones, un desafío que no desanima a quienes confían en que podrían ser los próximos millonarios.

En este contexto, la lotería recomienda a los interesados adquirir sus boletos con anticipación, ya que las ventas suelen aumentar significativamente horas antes del sorteo. Además, es crucial verificar los resultados en los canales oficiales de Mega Millions para evitar perder la oportunidad de reclamar un premio.

Los sorteos multimillonarios de Mega Millions no solo generan emoción entre los participantes, sino que también tienen un impacto positivo en las comunidades locales. Parte de las ganancias por la venta de boletos se destinan a financiar programas educativos, proyectos de infraestructura y servicios públicos estatales.

Con la proximidad de Navidad, este acumulado histórico simboliza no solo una oportunidad de ganar, sino también un impulso económico significativo para los estados participantes.

¿Será esta una Nochebuena inolvidable gracias al Mega Millions?

El sorteo de este 24 de diciembre promete ser uno de los más memorables en la historia de Mega Millions. Con un bote que roza los $1,000 millones, millones de jugadores estarán atentos a los números ganadores, soñando con cambiar sus vidas para siempre.

Si deseas participar en el sorteo de Mega Millions, adquiere tu boleto hoy mismo. Recuerda que las probabilidades pueden ser pequeñas, pero la posibilidad de convertirte en millonario está a solo un boleto de distancia. ¿Quién sabe? Tal vez este 24 de diciembre sea el día en que la suerte esté de tu lado.

