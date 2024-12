Sheinbaum y Petro enviarán representantes a la investidura de Maduro en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que enviará una representación de su Gobierno a la toma de posesión de Nicolás Maduro de Venezuela prevista para el 10 de enero, a pesar de haber sido proclamado como ganador de las elecciones sin mostrar las pruebas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también envirá a un representante.

“Va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves)”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina, sin dar más detalles ni aclarar si reconoce entonces a Maduro como ganador de las elecciones.

También fue preguntada sobre si asistirá a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“Entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general”, declaró la presidenta sobre la investidura de Trump.

El pasado 13 de diciembre, Sheinbaum había negado haber recibido una invitación para asistir al acto protocolario del 10 de enero en Venezuela.

El opositor y ganador de las elecciones según las actas electorales oficiales publicadas por la oposición y verificadas por diversos organismos internacionales, Edmundo González, también ha dicho que irá a Venezuela ese día para tomar posesión como mandatario.

“Autodeterminación de los pueblos”

Hasta ahora, la presidenta mexicana no había reconocido el supuesto triunfo de Maduro, argumentando que la Constitución prohíbe intervenir en asuntos extranjeros y que defiende la “autodeterminación de los pueblos”.

Precisamente por esta última frase, diversos opositores en Venezuela han criticado a Sheinbaum, remarcando que no reconoce entonces la “autodeterminación” de los venezolanos que votaron por González mayoritariamente sobre Maduro.

El expreso político venezolano Leopoldo López calificó como “terrible” el posicionamiento de Sheinbaum y la acusó de estar “arrimándose” a “un dictador que tiene miles de presos políticos, está investigado por la CPI y la ONU por cometer crímenes de lesa humanidad”.

“Esos representantes irán a estrecharle la mano a un dictador que tiene las suyas llenas de sangre”, añadió López en su cuenta X sobre los representantes que enviará Sheinbaum a la investidura de Maduro.

Petro, igual que Sheinbaum

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, tampoco asistiría a la toma de posesión de Maduro y en cambio enviaría a un representante, informó el vicecanciller Jorge Rojas al medio Noticias Caracol.

“Seguramente el gobierno de Colombia, como muchos otros gobiernos de la región, va a enviar un representante a la posesión del presidente Maduro. En el caso nuestro está previsto que asista el señor embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo”, dijo Rojas.

Esto a pesar de que el gobierno de Petro no ha reconocido el triunfo de Maduro.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Presidenta del Supremo de Venezuela será incluida en lista de sancionados de la Unión Europea

• Maduro dice que prepara una “gran reforma constitucional” en Venezuela

• Edmundo González insiste que volverá a Venezuela y asumirá la Presidencia