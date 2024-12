David Bisbal, Thalía: 9 canciones y álbumes ideales para escuchar en Navidad 

La Navidad es una época de unión y amor que reúne a la familia año tras año. Es por eso que muchos artistas se han inspirado en estas fechas para crear canciones navideñas que pasaron a la historia y se convirtieron en temas obligatorios de las playlist en las fiestas.

Muchos artistas latinos han lanzado canciones de Navidad inspirados en los diferentes sentimientos que se pueden experimentar en estas fechas. Ya sean sentimientos de alegría, unión familiar, nostalgia o incluso tristeza, hay una canción navideña indicada para cada sentimiento.

David Bisbal, Todo es Posible en Navidad

Hace pocas semanas David Bisbal lanzó Todo Es Posible En Navidad, un álbum de 10 canciones. La primera canción del álbum lleva el mismo nombre del disco y también hay versiones de clásicos navideños como “Blanca Navidad (White Christmas)”, “Te deseo muy felices fiestas (Have Yourself a Merry Little Christmas)” y “Siempre te recordaré (Always On My Mind)”, entre otros.

Camilo y Evaluna, “Navidad en cada esquina”

Camilo y Evaluna hicieron una versión del clásico estadounidense. La canción se llama ‘Navidad en cada esquina” y se trata de una versión más tropical del tema original pero que mantiene la nostalgia que caracteriza el tema.

Deorro, “Querido Santa Claus”

Es una canción divertida realizada por el DJ y productor Deorro. La letra de la canción se basa en un niño que, de manera divertida, le pide a Santa regalos de Navidad para otros miembros de su familia.

ELENA ft. Christian Nieves y Fabiola Muñoz, “Quédate conmigo esta Navidad”

Elena versionó su canción de 2023 en este nuevo tema titulado “Quédate conmigo esta Navidad”. La cantautora rinde un homenaje a la cultura boricua en este tema navideño de la mano de los cuatristas Christian Nieves y Fabiola Muñoz.

Guaynaa, Aguinaldo

El cantante puertorriqueño Guaynaa lanzó un EP de cuatro canciones en las que rinde un homenaje a la Navidad, pero de una forma en la que reivindica los clásicos de salsa.

El artista puertorriqueño rinde homenaje a tres clásicos de la salsa — “Ven devórame otra vez” de Lalo Rodríguez, “Lobo domesticado” de Tommy Olivencia, y “Cinco noches” de Paquito Gómez. Además presenta un tema original, “La esencia del guagancó”

Joaquina, “Aeropuerto”

La cantante venezolana Joaquina recoge en una canción el sentimiento de nostalgia que se siente en las fiestas navideñas al emigrar y dejar a la familia en el país de origen.

Maria Becerra, “Jingle Bell Rocks”

La cantante argentina reversionó el clásico navideño en una canción refrescante. El tema fusiona la voz original del cantante estadounidense Bobby Helms, interprete original del tema que debutó en 1957.

Ricardo Montanter, María

El cantante Ricardo Montaner se propuso recrear la historia del nacimiento de Jesús desde la perspectiva y sentimientos de María, la madre del Niño Dios. Se trata de una canción de bachata producida por Sergio George y escrita por el propio artista.

Thalía, Navidad Melancólica

La cantante mexicana Thalía lanzó su álbum de seis canciones titulado ‘Navidad Melancólica’. En este trabajo discográfico Thalía presenta canciones como “Nueva Navidad”, “Velitas” y “Al mundo paz”.

Hay otros clásicos de Navidad que no pueden faltar en estas fechas, como por ejemplo “Last Christmas” – Wham!, “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” – Michael Bublé, “All I Want for Christmas Is You” – Mariah Carey, “Feliz Navidad” – José Feliciano, entre otros.

Sigue leyendo: