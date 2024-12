Britney Spears asegura que vive con una “severa tristeza” por las críticas que recibe

Luego de que varios internautas, e incluso celebridades como Ozzy Osbourne, la criticaran por sus constantes videos de baile en Instagram, Britney Spears decidió defenderse con un extenso mensaje y aseguró que vive con una “severa tristeza” por los malos comentarios que recibe.

En un reciente mensaje, publicado en Instagram (y luego eliminado), Britney decidió romper el silencio y defenderse de los ataques. En un extenso post, la cantante expresó estar profundamente afectada por los comentarios negativos que recibe constantemente. Según reporta el portal Page Six, Spears confesó estar “harta” de las crueles palabras que recibe a diario, las cuales no solo se burlan de sus movimientos, sino que también cuestionan su salud mental.

En estos clips, además de contonearse y mostrar sus pasos caseros, Spears suele usar trajes de baño, ropa interior o vestidos cortos, lo que también le ha traído críticas ácidas hacia su persona.

“Decidí borrar un video de mí misma bailando porque muchas personas dijeron tantas cosas malas… Si supieran cuán severa es mi tristeza“, escribió Spears, dejando entrever lo emocionalmente afectada que se siente por la avalancha de comentarios hirientes que recibe.

En su mensaje, Britney recordó a sus seguidores y detractores que, detrás de las imágenes y los videos, hay una persona real con sentimientos, asegurando que se sintió muy triste y acabada tras leer varios comentarios en su contra, burlándose de sus bailes y expresiones.

“Yo estaba como: ‘maldita sea’. Hay tantas cosas que ni siquiera he mostrado, pero me entristece que la gente diga cosas malas sobre mí“, agregó la intérprete, de 43 años.

Para Finalizar, la intérprete estalló y dijo estar harta de que a la gente no le gusten sus publicaciones.

“Estoy tan harta de que la gente diga que está preocupada y que no les gusta la forma en que me muevo. ¡Váyanse a la mi**da y no hagan nada!“.

Cabe mencionar que, durante años, la cantante ha enfrentado una serie de dificultades, desde su controvertida tutela legal hasta los constantes rumores y especulaciones sobre su vida privada. Muchos de estos temas se han convertido en el centro de atención, y la artista ha utilizado las redes sociales para expresar sus pensamientos y sentimientos, a menudo con un tono de frustración y desesperación.

