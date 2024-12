Ex de Carolina Sandoval le impide viajar con su hija y ella estalla

Carolina Sandoval ha hablado en exclusiva con ‘People en Español’ sobre su reciente divorcio de Nick Hernández. La venezolana expresó su descontento debido a la negativa de su exesposo para permitir que su hija Amalia Victoria, de 8 años, viaje a España con ella. La presentadora había soñado con pasar las festividades navideñas y la llegada del nuevo año en ese país, pero las restricciones impuestas por él hacen que este deseo sea inalcanzable sin su autorización.

“Esto ya se fue de todo lo que podría ser algo en paz. Es falso. Se le envió un email para conciliar y es lo menos que ha hecho. ¡Dios lo perdone! Su hija ha llorado por no poder ver a su primito recién nacido y no puede creer que su propio padre no la deje ir a ver a Luli Pampin“, dijo la venezolana durante la exclusiva.

La situación refleja una realidad común para muchas madres solteras que enfrentan dificultades en cuanto a la coparentalidad de una separación. Sandoval, quien volvió a la soltería en noviembre, reveló su frustración ante los obstáculos que le presenta su ex. A pesar de estos desafíos, la comunicadora de 51 años se muestra decidida a reenfocar su vida en su rol como madre, dedicándose al bienestar de sus hijas.

“Esto es solo porque él no tiene cómo costear unas vacaciones como las que teníamos. Pero al final del día no importa porque Madrid siempre estará allí y él mismo se está ganando el desprecio de todos. Ojalá yo pueda seguir manteniendo el corazón de la niña puro, sin rencor”, añadió.

La historia de Sandoval destaca la importancia de la comunicación y el entendimiento en las relaciones coparentales, especialmente cuando se trata de planificar momentos significativos en la vida de los hijos. A medida que avanza en su proceso de sanación y reinvención personal, comparte un mensaje de resiliencia, mostrando que, a pesar de las adversidades, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante.

“Él cree que soy dueña de una aerolínea, no hay boletos de regreso antes del 5 de enero y como nunca se sintió que controlaba algo, ahora quiere hacerlo“, expresó a People en Español.

