Futbolista uruguayo deberá usar brazalete en su tobillo por supuesto maltrato a mujer

El futbolista uruguayo Mathías Acuña deberá usar un brazalete electrónico en su tobillo. ¿La razón? Una investigación en su contra por supuesta agresión a su expareja.

A través de sus redes sociales, el jugador del club ecuatoriano Mushuc Runa, explicó toda la situación e incluso reveló que más allá de la incomodidad que esto supone para un futbolista, está agradecido.

Según Acuña, el hecho de que la justicia haya determinado esta medida mientras avanza la investigación, lo beneficia. Esto, ya que desde su perspectiva, la mujer no podrá inventar que hubo acercamientos.

El uruguayo detalló que la medida del brazalete es una acción cautelar. Nada tiene que ver con su posible culpabilidad. Se hace por establecer un control.

“La jueza me explica que (la orden de usar grillete electrónico) lo hacen como medida cautelar, no por ser culpable; en este país las leyes son así: Te ponen la tobillera (dispositivo de rastreo) por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y para que ellos (los servidores judiciales) tengan un control; pero repito, no por ser culpable”, dijo.

“Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben que nunca violenté a nadie, tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer, no tengo nada más que decir”, añadió.

Mathías Acuña es un futbolista uruguayo nacido el 28 de noviembre de 1992 en Montevideo. Actualmente, juega como media punta para el club ecuatoriano Mushuc Runa SC.

Antes de unirse a Mushuc Runa, Acuña tuvo una carrera destacada en varios equipos uruguayos, incluyendo Liverpool FC Montevideo, Danubio FC y Boston River.

