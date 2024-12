Cinco sudamericanos fueron nominados por FIFPRO como mejores jugadores del año

🚨 These are the 26 nominees for the 2024 FIFPRO Men's #World11, as voted by players.



🇧🇷 Ederson

🇦🇷 @EmiMartinezz1

🇩🇪 @Manuel_Neuer



🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇵🇹 @RubenDias

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇳🇱 @JeremieFrimpong

🇩🇪 @ToniRuediger

🇫🇷 William Saliba

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @KyleWalker2



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪… pic.twitter.com/mCgLn4dx4n