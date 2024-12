Floyd Mayweather alquiló lujoso apartamento en Nueva York por $100,000 dólares mensuales

Hace poco el exboxeador Floyd Mayweather hizo una gran inversión de unos $402 millones de dólares en propiedades en la ciudad de Nueva York. Por lo que pasará un tiempo prolongado en la Gran Manzana.

Es por eso que el pugilista invicto acaba de mudarse a un lujoso apartamento en Manhattan batiendo todos los récords de alquiler. Pues Mayweather tendrá una renta mensual por esta propiedad de $100,000 dólares.

“Money” afirma que ya que la mayoría de sus inversiones están en Nueva York se radicará en la ciudad. Y obviamente no vivirá en cualquier lugar sino en una de las mejores zonas de Manhattan. Además, como si no le bastara el lujoso piso, Floyd también tendrá una habitación enorme en el Baccarat Hotel and Residences.

Floyd Mayweather mantiene sus inversiones en Nueva York. Crédito: Julie Jacobson | AP

Según reportes el apartamento en el que ahora vivirá Mayweather fue propiedad de Travis Kalanick, ex director ejecutivo de Uber.

En cuanto a los detalles de la nueva residencia de Mayweather el apartamento cuenta con una piscina en el último piso. Es prácticamente un edificio enorme de 30 pisos, fue construida en 2016 por el arquitecto italiano, Renzo Piano.

Antes de alquilar esta propiedad Mayweather habría echado un ojo a otros apartamentos en la zona. Como uno de $95,000 dólares por mes en Leonard St, Tribeca y a un penthouse de 5 cuartos con un valor de $80,000 dólares al mes.

