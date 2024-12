Canelo Álvarez espera brillar en sus 20 años de carrera profesional

El boxeador mexicano y campeón en tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se mostró enfocado en poder tener un año 2025 bastante exitoso para su carrera profesional e igualar así el gran nivel que mostró a lo largo del 2024 tras superar a diversas figuras como a su compatriota Jaime Munguía y al puertorriqueño Edgar Berlanga.

Este 2025 también será el año en el que el peleador tapatío cumpla sus 20 años como peleador profesional el próximo 29 de octubre y es por eso que desea tener un año como nunca antes al protagonizar emocionantes combates con los que intentará mantenerse como el monarca del CMB, AMB y OMB; así como recuperar el cinturón del FIB tras perderlo por decisión de la organización.

Estas declaraciones las realizó el Canelo Álvarez durante una entrevista ofrecida para El Nuevo Herald, donde aseguró que espera poder seguir construyendo un legado con el que se pueda considerar como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y así poder unir su nombre al de grandes figuras como el de Julio César Chávez.

“Me encanta el boxeo. Siempre está en mi mente y siempre me impulsará y representará quién soy. Me ha enseñado la disciplina que necesito para todo lo que me propongo. El retiro llegará algún día, pero no estoy pensando en eso ahora porque hay mucho que aún quiero lograr y quiero brindarles a los fanáticos una experiencia continua en las próximas peleas”, expresó.

El mexicano resaltó que todavía se encuentra analizando los mejores rivales a los que pueda enfrentar para este 2025 debido a que la carpeta de rivales está cada vez más corta con la negativa para verse las caras contra David Benavídez y con David Morrell en las 175 libras.

“Seguimos explorando quién será el rival. El 2025 será un año enorme y de muchos cambios en el mundo del boxeo, y continuaremos brindando experiencias increíbles a los fanáticos mientras celebramos la herencia mexicana como en muchas otras peleas”, agregó el Canelo Álvarez.

Lo único seguro hasta la fecha es que el jeque saudí Turki Al-Alshikh está enfocado en poder cerrar negociaciones con él y así organizar una de las mayores carteleras boxísticas que haya protagonizado el tapatío y con los rivales más importantes del planeta.

