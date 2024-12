Tyson Fury se siente perjudicado por Usyk y lanza dardo contra los jueces

El boxeador británico de los pesos pesados, Tyson Fury, se mostró bastante convencido de haber resultado ganador de su enfrentamiento contra el ucraniano Oleksandr Usyk a pesar de la decisión tomada por los jueces; ante este motivo el peleador inglés consideró que el triunfo fue simplemente “un regalo de Navidad” con respecto a la votación definitiva.

Usyk logró derrotar de manera contundente a su rival para poder retener el título unificado de los pesos pesados en el enfrentamiento que protagonizaron el pasado sábado en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, al recibir la votación por decisión unánime; esto generó una dura respuesta por parte de Fury al alegar que él dominó en ambos combates y debería ser el portador de los cinturones de campeón.

“Creo que (Usyk) recibió un pequeño regalo de Navidad de los jueces. Siento que gané ambas peleas. No sé qué hice mal y sé que tenía que noquearlo, pero es boxeo y eso pasa. No tengo ninguna duda de que gané la pelea… ¿Qué puedes hacer? Te pagan, te acuestas con alguien, eso es todo. Te vas a casa”, expresó el peleador ante los medios de comunicación.

A pesar de esta decisión el jurado estuvo de acuerdo en que el ucraniano fue quien conectó los mejores golpes y fue mucho más efectivo a lo largo del combate, dejando unas papeletas iguales de 116-112 para darle la victoria; este hecho fue muy criticado por parte del equipo de Tyson Fury, especialmente por su promotor Frank Warren.

“Siento que mucha gente (lo daba como ganador 7-5). Frank (Warren) me tenía con tres o cuatro rounds de ventaja, mucha gente me tenía con al menos dos. No sé (qué pasó). Es lo que es. No voy a llorar por algo que no tiene remedio. Sé de boxeo, he estado en esto toda mi vida, no puedes cambiar ninguna decisión. Pero siempre me sentiré un poco perjudicado, no un poco, sino mucho. Cuando no consigues el nocaut, esto es lo que pasa. No puedes garantizar la victoria”, agregó Fury.

“Tenía mucha confianza (que iba adelante en las tarjetas). Pensé que había ganado esta pelea, pensé que había ganado ambas peleas, pero, por otra parte, me voy a casa con dos derrotas en mi historial, así que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Puedo pelear con todo mi corazón y hacerlo lo mejor que pueda. Pero siempre creeré hasta el día que muera que gané esa pelea”, concluyó el británico.

Sigue leyendo:

–David Benavidez arremete contra Canelo Álvarez: “Yo le digo a toda la gente que me tiene miedo”

–Oleksandr Usyk asegura que tiene una sorpresa para Tyson Fury

–José Benavídez le pide a Jaime Munguía evitar la revancha contra Surace