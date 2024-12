Edgar Vivar sobre su aspecto físico: “He pagado por adelantado”

Edgar Vivar, reconocido por su papel icónico en la serie de televisión mexicana ‘El Chavo del 8’, no solo es recordado por su talento como comediante y actor, sino también por su valentía al abordar temas personales y delicados de su vida. A lo largo de los años, ha enfrentado serios problemas de salud relacionados con su sobrepeso, lo que lo llevó a una transformación física y emocional significativa.

La fama y el éxito que Vivar disfrutó durante su carrera no lo eximieron de las complicaciones de salud que puede acarrear el sobrepeso. En una reveladora entrevista con la periodista Matilde Obregón, el actor compartió su lucha constante con el peso y cómo este le ha ocasionado hospitalizaciones y episodios en terapia intensiva.

“Yo he pagado por adelantado, Matilde, he estado cuatro veces en terapia intensiva. Tengo un filtro en la vena cava y lo que se acumule esta semana, pero he sobrevivido”, comenzó diciéndole el actor a la presentadora.

“Yo tuve sobrepeso desde muy temprana edad. Padecí del bullying. Las consecuencias del sobrepeso las padecí. Llegó un momento en mi vida en el que llegué a pesar muchísimo. Llegué a pesar 169 kilos cuando estuve en España. Bajé 100 kilos”, añadió sobre lo que le tocó atravesar.

La carrera de Edgar ha estado llena de risas y momentos memorables junto a sus compañeros del programa ‘El Chavo del 8’, pero detrás del humor, hay una historia de autoexigencia y transformación. Su decisión de someterse a tratamientos médicos y adoptar hábitos más saludables fue un paso crucial que tuvo que dar para seguir con vida.

“Hice un tratamiento de cirugía, el bypass gástrico. Fue muy curioso… Yo ya tenía obesidad mórbida, con las consecuencias del sobrepeso, terribles. Gracias a Dios, aquí estoy, pero si tú no resuelves tu problema con la comida, el estómago es un órgano que se vuelve a hacer grande. Y ya no te pueden volver a operar”, le comentó a Matilde durante la entrevista.

Sigue leyendo:

· Esto es lo que pasó con los actores que dieron vida a los personajes de “El Chavo del 8”

· Édgar Vivar, el ‘Señor Barriga’, y su lucha contra el alzhéimer

· Édgar Vivar, el ‘Señor Barriga’, está cansado de los maltratos