Hallan otro cadáver en parque en NJ: estuvo congelado

Un cuerpo encontrado en un bosque estatal en el condado Cape May de Nueva Jersey estaba dentro de un refrigerador, informó la policía estatal (NJSP).

El descubrimiento -el 2do caso similar en pocos días- fue realizado por los policías que respondieron a una sección del Belleplain State Forest en Dennis Township poco antes de las 3 p.m. del domingo 22 de diciembre, dijo un portavoz policial a NJ Advance Media.

La víctima no ha sido identificada. La causa y momento de la muerte no se habían anunciado hasta anoche, mientras la investigación sigue en curso. El Bosque Estatal Belleplain abarca 21,320 acres en el norte del condado Cape May y al este del condado Cumberland.

El hallazgo de este cuerpo se produjo una semana después de que unos cazadores se tropezaran con los restos muy descompuestos de un hombre en una zona boscosa en el condado Ocean el sábado 14. Esa víctima fue identificada como Kuldeep Kumar, un hombre de 35 años de India que había sido reportado como desaparecido por su familia en octubre.

La Oficina del Médico Forense del condado determinó que Kumar murió a causa de múltiples heridas de bala en el pecho. Cuatro sospechosos fueron arrestados el viernes 20 y acusados ​​de ese homicidio: Sourav Kumar, de 23 años, Guarav Singh (27), Nirmal Singh (30) y Gurdeep Singh (22), todos residentes de Greenwood (Indiana), donde fueron arrestados a la espera de ser extraditados a Nueva Jersey, dijeron las autoridades. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los funcionarios han dicho en ambos casos que no había peligro conocido para el público. Tampoco se han establecido vínculos entre las dos víctimas.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. Este mes un maestro y entrenador de tenis de una escuela secundaria en Nueva Jersey, quien estaba desaparecido desde el 4 de diciembre, fue encontrado muerto en su vehículo sumergido en el río Passaic.

En noviembre unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hace 11 años.

En agosto un cadáver masculino fue encontrado flotando en las aguas cerca de Pier 12 en Brooklyn. Días antes un hombre había sido hallado muerto en un parque en Hoboken ubicado frente al Hudson River que separa a Nueva Jersey de Manhattan (NYC). También ese mes dos cadáveres fueron descubiertos en zonas boscosas en las afueras de la ciudad de Nueva York: uno en un parque en Yonkers y otro en Long Island.

En mayo unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

