Rechazó al Real Madrid para fichar por Atlas: la confesión de Antonio ‘Pollo’ Briseño

Muy pocos jugadores han tenido la oportunidad de rechazar ofertas del Real Madrid. El mexicano Antonio ‘Pollo’ Briseño fue uno de ellos. El nuevo fichaje de Toluca y exestrella de las Chivas del Guadalajara sorprendió a todos con su última confesión.

En una entrevista para el podcast El RePortero, de Yosgart Gutiérrez, Briseño habló de varios temas. Fútbol incluido. Luego de su participación en el Mundial Sub-17 donde fue campeón con México, tuvo la oportunidad de jugar para el Real Madrid, pero la rechazó para hacerlo en Atlas.

Resulta ser que Briseño jugó muy bien en esa Copa del Mundo. Fue ahí cuando las fuerzas básicas del Real Madrid, conocido como el Castilla, ofertaron para sumarlo a sus filas. No obstante, una conversación con su padre le haría declinar el ofrecimiento.

“Me llegó una oferta del Real Madrid Castilla, pero al darme cuenta de que no era Primera División, me decidí por otra opción. Mi papá me dijo: ‘¿Cómo vas a ir a Segunda?’ Y yo, desubicado, no sabía ni qué hacer. Quería jugar en Primera”, confesó.

Briseño confesó que no tuvo el asesoramiento correcto. Aunque también reconoció que su decisión fue moldeada por el difícil contexto que atravesaba el fútbol mexicano en ese entonces.

“Si yo hubiera tenido a alguien que me explicara mejor, quizá habría tomado la oportunidad. Pero en ese tiempo existía el pacto de caballeros, y si no firmabas, te bloqueaban para ir a selección o para otros equipos”, matizó.

Antonio ‘Pollo’ Briseño tuvo un destacado paso por las Chivas del Guadalajara. Estuvo un total de cinco años y medio en los que jugó 123 partidos, anotó cuatro goles y regaló cuatro asistencias. Se ganó el cariño de los fans, pero su última temporada propició su salida.

En 2024, Briseño tuvo muy pocos minutos. Esto lo llevó a tomar la decisión de cambiar de aires. Recientemente, este mes se pudo conocer que jugará para los Diablos Rojos del Toluca en el Torneo Clausura 2025.

