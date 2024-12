Sale a luz la discusión entre la fallecida Dulce y Lucía Méndez

Dulce, una figura emblemática en el ámbito de la música romántica, dejó una profunda huella en la industria del entretenimiento. Su reciente fallecimiento ha generado un luto palpable entre sus seguidores y colegas, quienes la recuerdan no solo por su inigualable voz, sino también por su carisma y participación en diversos proyectos a lo largo de su carrera.

Una de las participaciones más destacadas de Dulce fue en el reality show ‘Siempre Reinas’, donde la convivencia entre diversas celebridades del entretenimiento se convirtió en el foco de atención de millones de espectadores. Sin embargo, este programa también fue escenario de tensiones y conflictos, siendo uno de los más recordados el que protagonizó con Lucía Méndez.

En el quinto capítulo de la segunda temporada de ‘Siempre Reinas’, la atmósfera de camaradería que había existido hasta ese momento dio un vuelco inesperado. La discusión estalló tras la intervención del vidente Jorge Flores, quien, en un intento de revelar la verdad sobre la situación entre las dos artistas, mostró unos mensajes que supuestamente Lucía había enviado a Dulce.

“Pedí mucho que Jorge estuviera porque quería realmente que tuviera una proyección mundial, estoy muy de cómo me falla la gente, de cómo me traicionan los amigos”, comenzó diciendo Méndez tras la incómoda situación que se llegó a registrar. Además, el mensaje que pone delicada la situación decía: “Dulce es una hija de p**a, Dulce no vale nada, Dulce no se merece nada”.

Dulce, al ver los mensajes exhibidos, se quedó visiblemente conmocionada, mientras Lucía tomó la defensa a su favor. La actriz y cantante reclamó firmemente que esos mensajes estaban manipulados, sugiriendo que su imagen había sido distorsionada intencionalmente por el vidente.

Este episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, reflejando no solo la presión de la vida pública, sino también los retos de mantener relaciones en un entorno mediático. La discusión y su desenlace sirven como recordatorio de que detrás del glamour y el éxito, los artistas también enfrentan conflictos personales que pueden afectar sus vidas y carreras.

