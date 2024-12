8 cosas que debes sacar de tu cocina antes de fin de año

No hay que esperar una fecha especial para sacar lo que ya no usamos, alimentos dañados o vencidos de nuestra cocina, ya que es algo que se debe hacer con regularidad, podemos aprovechar al fin de año para hacer una limpieza para mantener la cocina organizada.

Desde comida olvidada en el congelador, especias viejas, tablas rasgadas, utensilios desgastados y rotos son las primeras cosas que debe sacar de la cocina.

Alimentos viejos

Por razones sanitarias, de salud o por espacio sacar hay cosas que debemos sacar de la cocina antes que termine el año, según los expertos de Eating Well.

1)Especias antiguas: el promedio de duración de las especias enteras entre dos a cuatro años, y las especias molidas hasta tres años a temperatura ambiente, según el USDA. Las especias pueden perder su sabor, volverse rancias y el aroma, por lo que hay que descartarlas cada cierto tiempo.

Las especias enteras duran más que las molidas. Crédito: Atul Prajapati | Pixabay

2)Aceite de cocina: aunque podemos pensar que los aceites son de larga duración, lo cierto es que con el tiempo se vuelven rancios y de sabor agrio. La Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva, explica que botella de aceite de oliva solo dura unos meses una vez abierta.

3)Alimentos quemados en el congelador: hay que hacer una revisión periódica del congelador para descartar los alimentos con quemaduras por congelación, ya que estas afectan la calidad de los productos.

Utensilios desgastados

4)Esponjas viejas y cepillos para lavar platos: luego de cuatro semanas, las esponjas viejas y los cepillos se llenan de bacterias, según un estudio de 2022 publicado en el Journal of Applied Microbiology. El USDA dice que no existe un método infalible para garantizar que las esponjas no contamine las manos. Se recomienda reemplazar la esponja de cocina con frecuencia.

Las esponjas acumulan bacterias y gérmenes. Crédito: Shutterstock

5)Tablas de cortar desgastadas: cuando se usan las tablas para cortar la carne cruda, los mariscos, verduras y otros alimentos, se forman ranuras por la acción de los cuchillos y se desgastan, lo que facilita la acumulación de gérmenes. Las tablas de cocina se deben cambiar con regularidad.

Las tablas acumular residuos y bacterias.

6)Utensilios viejos: usar utensilios agrietados o astillados puede ser un riesgo. La chef profesional, directora ejecutiva y fundadora de Feasting at Home, Sylvia Fountaine, explica que “los trozos de goma pueden desintegrarse en líquidos calientes o [la madera astillada de su espátula de madera podría] romperse” y caer a las comidas.

Los utensilios dañados o agrietados deben desecharse ya que partes del material puede derretirse o temrinar en las comidas. Crédito: Shutterstock

7)Electrodomésticos que no se usan: realiza un inventario de los electrodomésticos que usas y separa los que puedes vender, los que puedes regalar y los que realmente podrías usar. La organizadora profesional de Organized Artistry, Stacey Agin Murray, recomienda descartar los manuales de estos aparatos, ya que se acumulan y no son de utilidad.

8)Salsas y cubiertos de pedidos para llevar: los pedidos de delivery suelen tener una sobreabundancia de paquetes de salsa, pajitas y cubiertos. En caso de que no los uses se acumulan contribuyendo al desorden, mientras que las salsas pierden calidad y sabor si se guardan por mucho tiempo.

