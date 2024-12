Celebre la llegada del Año Nuevo en alguno de estos restaurantes de Nueva York

“New Year” en Mission Ceviche

Reciba el 2025 con los sabores, la energía y las vibras inolvidables de Mission Ceviche. Ya sea en el Upper East Side o con la energía de Union Square, la celebración está cubierta en este popular restaurante peruano. Upper East Side: Horarios: 5pm ? 1am (el último horario incluye un brindis con champaña). Disfrute de los especiales de comida y bebida junto con el menú a la carta.Union Square: Cena regular: 5 pm ? 8 pm. Cena con entrada previa: 9:30 pm ? 11:30 pm. Cena sentada con cócteles especiales junto con los platos favoritos del menú. Opción de quedarse hasta la medianoche para brindar por el 2025 con música de DJ en vivo, accesorios de fiesta y un brindis con champaña. Consumo mínimo requerido. Evento con entrada previa: 10 pm ? 1 am. Barra libre premium, aperitivos, música de DJ en vivo, accesorios de fiesta y un brindis con champaña a la medianoche. RSVP: https://www.opentable.com/booking/experiences-

Fiesta en Harlem

Red Rooster invita a los comensales a celebrar la víspera de Año Nuevo con su menú regular a la carta, junto con un platillo especial para las fiestas: Langosta con papas fritas, mantequilla especiada y salsa de langosta. La celebración incluye música en vivo durante la fiesta C&C Soul Party de 1 pm a 5 pm, seguida de DJ Lex animando la noche con música desde las 8 pm hasta la 1 am. (310 Lenox Avenue, New York, NY 10027, 212-792-9001). RSVP: redroosterharlem.com

Sabor mexicano en Vallarta Tropical

Sumérjase en el espíritu relajado de Puerto Vallarta combinado con el estilo festivo de los bares Tiki de los años 50 en México en Vallarta Tropical. Disfrute de una celebración temprana desde las 3 pm o únase más tarde para degustar un menú de precio fijo de $99/persona mientras se deleita con música en vivo de estilo regional mexicano. (106 Norfolk Street, New York, New York 10002, United States) RSVP: https://vallartanyc.com/

Al estilo francés en Le Monde

Le Monde, un bistró francés en el Upper West Side, está listo para celebrar esta víspera de Año Nuevo. Su menú ofrece opciones de precio fijo y a la carta. Los comensales pueden comenzar la comida con Terrine de Foie Gras, Burrata Tart, o Fruits de Mer (ostras, almejas, camarones, salsa mignonette y salsa de cóctel). Los platos principales incluyen Filet Mignon, Halibut Asado, Langosta al Horno y Risotto de Hongos Silvestres. Para el postre, los clientes pueden disfrutar de Crepas al Grand Marnier, Pastel de Mango y Maracuyá, o Crème Brûlée de Frambuesa. Los que elijan el menú de precio fijo recibirán una copa de champán de cortesía para celebrar el Año Nuevo. Prefix ($95) y menú a la carta. (2885 Broadway, Nueva York, NY, 212-531-3939). RSVP: lemondenyc.com

Surf & Turf en Virgil’s Real BBQ

Este icónico restaurante de carnes en Times Square celebra su 30 aniversario sirviendo una cena de Surf & Turf que incluye un filete tomahawk, brocheta de camarones, pan de maíz y dos guarniciones grandes a elección. Prefix: $99. (152 W 44th Street, Nueva York, NY 10036, 212-921-9494 y 2452 Broadway, Nueva York, NY 10024, 646-887-3754 RSVP: virgilsbbq.com

Cena de cinco tiempos en Vestry

Celebre la víspera de Año Nuevo con estilo en Vestry con una experiencia gastronómica de cinco tiempos. La velada comienza con un exquisito amuse-bouche, seguido de delicias como Foie Gras del Valle de Hudson con coco y chocolate amargo, o Panna Cotta Caliente con erizo de mar y caviar. Los platos principales incluyen Ñoquis de Trufa, Rodaballo Español con Romanesco y Filete Washugyu con salsa de foie gras. Los postres son Tarta de Chocolate Decadente o Melocotón Preservado con cítricos y begonia. Habrá baile, accesorios festivos y un brindis con champán a la medianoche. Prefix: $225. (246 Spring Street, Nueva York, NY 10013). RSVP: vestrynyc.com

Fiesta en Casa Bond

Reciba el 2025 en Casa Bond Casa Bond NoHo, con comida regional mexicana, cócteles creativos, un servicio excepcional y un ambiente animado. El lugar ofrecerá un menú especial creado por el Chef Ejecutivo y Propietario Rodrigo Abrajan. Menú de tres tiempos por $100 u opciones a la carta del menú regular limitado. Menú de tres tiempos por $150, que incluye un brindis con champán a la medianoche, accesorios festivos, un DJ en vivo y más sorpresas. Desde las 5:00 pm. ( 334 Bowery, New York, NY 10012) RSVP: here y here.

A lo francés en Nice Matin

El Año Nuevo también será especial en Nice Matin, un restaurante reconocido por la guía Michelin. Disfrute de la cocina estilo Riviera Francesa con opciones como Bisque de Langosta, Vieiras, y Escargots À La Provençal. Los platos principales son Salmón de las Islas Feroe, Halibut Salvaje, Pato Pechuga Moulard y Filet Mignon Au Poivre. Los postres incluyen Pastel Ópera de Chocolate, Pudding Pegajoso de Toffee o una Crostata de Manzana Fuji. Prefix: $85. (201 West 79th Street, Nueva York, NY, 10024, 212-873-6423). RSVP: nicematinnyc.com.

Comida asiática en Hortus NYC

Espere al año nuevo degustando cocina asiática moderna en el elegante barrio de NoMad en Hortus NYC. El restaurante ofrecerá un menú especial de cinco tiempos por $85 con opción de maridaje de vinos por $40/persona. Estarán abiertos con su horario regular tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero. (271 Fifth Avenue, New York, NY 10016).RSVP: Resy y Open Table.

El glamour de Hoexters

Hoexter’s, una icónica brasserie del Upper East Side que combina glamour nostálgico con un toque moderno, también estará de fiesta. Los aperitivos incluyen Caviar y Papas Fritas con Dip de Cebolla Francesa y Crudo de Atún con cítricos y alcaparras fritas. Los platos principales destacan por el Rigatoni de Langosta Picante, el Chateaubriand Asado con salsa bordelesa, y la Hamburguesa de Trufa con papas fritas de trufa. Finalice la noche con una Galleta Jumbo de Chocolate Caliente. Todo acompañado de cócteles exclusivos como el Martini Espresso o vinos seleccionados. Prefix: $120 primera tanda; $150 segunda tanda. (174 E 82nd St, Nueva York, NY 10028, 212-288-1777) RSVP: hoexters.com.

Brunch en pijamas en Medium Rare

Comience el 2025 cómodamente con el divertido brunch en pijama de Medium Rare. Vista su pijama más cómoda, creativa o festiva y compita para ganar tarjetas de regalo de $100 en cuatro categorías: Mejores Pijamas Familiares, Pijamas Más Creativas, Mejor Tema de Grupo o Pijamas Más Festivas. Disfrute además de platos icónicos como Steak & Eggs, Benedict de la Casa, French Toast remojado toda la noche y mimosas ilimitadas. De 10:30 am a 4:00 pm. (488 3rd Avenue (33rd St.) RSVP:OpenTable