Dmitry Bivol asegura que será mucho más agresivo en su revancha contra Beterbiev

El boxeador ruso Dmitry Bivol está más que enfocado en poder conseguir una contundente victoria en la revancha que protagonizará contra su compatriota Artur Beterbiev y por este motivo ha trabajado mucho más en su desarrollo físico para tener una mejor actuación; ante este hecho consideró que será un combate mucho más abierto que el primero y que en esta oportunidad será también más agresivo.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para Fight Hub Tv, donde destacó que a pesar de estar a casi dos meses de la revancha que se llevará a cabo en Arabia Saudita, se ha enfocado en poder mejorar cada uno de los puntos débiles que analizó tras los 12 rounds disputados entre ambos para poder convertirse nuevamente en el campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Aprendí muchas cosas (tras la primera pelea), a sentirme más cómodo en el ring con este tipo. La segunda pelea creo que será una pelea más abierta tal vez. No puedo encontrar excusas porque no me prepararé bien para la próxima pelea”, expresó Bivol en sus declaraciones.

Recordemos que Beterbiev se consagró como el nuevo monarca de la AMB el pasado 12 de octubre luego de superar a Bivol en un intenso combate donde se terminó llevando el apoyo de los jueces; esto en medio de una polémica debido a que muchos aseguraban que Bivol había resultado como el verdadero ganador de este enfrentamiento.

“Nos conocemos. No empezaremos desde el principio. Sabemos algunas cosas el uno del otro y será una pelea más abierta”, agregó el peleador ruso al resaltar que cada uno ha trabajado en poder quedarse con el triunfo en esta revancha.

Para finalizar, Dmitry Bivol reconoció que este enfrentamiento contra Artur Beterbiev será una de las mayores peleas del año y ambos entregarán lo mejor de sí para poder hacerse con los cinturones de campeón.

“Por supuesto que es bueno. Tiene potencia. No es solo un boxeador poderoso, sino que también tiene buenas habilidades. Creo que será, como mínimo, igual de interesante (que la primera pelea), pero estoy seguro de que será mejor”, concluyó Bivol en sus palabras.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez quedó fuera del top de boxeadores que más ganaron por pelea en 2024

–Tim Bradley niega que Oleksandr Usyk esté entre los mejores boxeadores de la historia

–Julio César Chávez cuenta toda la verdad sobre su pelea contra Azabache Martínez