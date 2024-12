NBA: Batalla campal culminó con tres expulsados en el partido entre Suns y Mavericks

Un incidente eclipsó por completo el desarrollo del juego entre los Phoenix Suns y los Dallas Mavericks en el Footprint Center de Arizona.

Los jugadores Jusuf Nurkic, Naji Marshall y P.J. Washington fueron expulsados tras una pelea que interrumpió el encuentro. El enfrentamiento ocurrió con 9:02 minutos restantes en el tercer cuarto y con un marcador de 60-44 a favor de los texanos.

El altercado comenzó después de que Nurkic, pívot de los Suns, recibiera una falta ofensiva al intentar postear al jugador rival Daniel Gafford. La situación escaló rápidamente cuando el bosnio, al ser increpado por Marshall, respondió con un manotazo en la cara.

Marshall, alero de los Mavericks, devolvió el golpe con un puñetazo al cuello de Nurkic, mientras que Washington, también alero del equipo visitante, empujó al pívot de los Suns, provocando su caída al suelo.

Tremenda pelea en la NBA. / AP Photo: Rick Scuteri

Juego detenido por la pelea

Los árbitros detuvieron el juego para revisar las acciones en video, decidiendo finalmente la expulsión de los tres jugadores implicados.

“Creo que ese nivel de altercado no es bueno para nuestro equipo, no es bueno para nadie individualmente, no es bueno para nuestra liga”, declaró el entrenador de los Suns, Mike Budenholzer. “No conozco todos los detalles de lo que llevó a ese punto”, agregó, manifestando su descontento con lo ocurrido.

Por su parte, Jason Kidd, coach de los Mavericks, minimizó el incidente, destacando la unidad entre sus jugadores. “Solo nos protegemos entre nosotros. Eso fue lo que ocurrió”, explicó.

Kidd también subrayó que las emociones en el deporte pueden elevarse, pero su equipo demostró solidaridad en un momento de tensión.

El incidente no impidió que los Mavericks se llevaran la victoria por 98-89. A pesar de la ausencia de su estrella Luka Doncic, quien se encuentra fuera por una lesión en la pantorrilla que lo mantendrá alejado durante un mes, Dallas logró superar a Phoenix con una actuación destacada de Kyrie Irving, quien anotó 20 puntos. Daniel Gafford contribuyó con 16 puntos y los suplentes Maxi Kleber y Spencer Dinwiddie sumaron 15 cada uno.

