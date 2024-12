Alejandra Espinoza habla de su proceso para volver a quedar embarazada 

La presentadora mexicana de televisión Alejandra Espinoza publicó en su cuenta en Instagram un video en el que habló de su proceso para intentar quedar embarazada por segunda ocasión.

Con un largo texto, la también actriz dio varios detalles de todo el camino que le ha tocado andar para lograr su sueño.

“Todos estos meses me aferré a lo más grande que tengo, que es mi fe. Jamás pidiéndole a Dios que me permitiera embarazarme nuevamente si no que me acompañara en este último intento y que al igual que siempre aceptaría su voluntad, aunque si les soy sincera esta vez pensé que el video tendría un final diferente, pero aquí es donde entra la frase ‘uno propone y Dios dispone’”, dijo al comienzo.

Luego de esto, explicó: “Por muchos meses decidimos enfrentar este proceso solos mi esposo y yo porque nunca me ha gustado sentir que mi tristeza puede ser una carga para la gente que amo(se que es tonto pensar así pero así soy). Estoy segura de que al igual que muchos que me leen este 2024 me tocó salir a trabajar y dar mi mejor sonrisa en las fotos cuando por dentro era lo que menos quería hacer. A veces me levanté con mucha energía y otras veces con no tanta, perdí mucho cabello, mi piel un desastre y de mis cambios de humor mejor ni hablamos, pero siempre intentaba animarme con la conciencia de que era parte del proceso, pero que pasa cuando el resultado no es el que esperabas?”.

Alejandra Espinoza dijo que pese a todo lo difícil que le tocó vivir, su fe la ha sostenido. “Lo más grande que tengo es mi fe para mí creer en Dios nunca ha sido pensar que la vida será más fácil, que no sentiremos tristeza, dolor o que si somos buenos obtendremos todo lo que le pedimos. No, para mí la fe hace que aunque las cosas duelan igual, el dolor sea más llevadero y dure menos porque entendemos mucho más rápido el porqué o el para qué”.

Por último, la artista reflexionó sobre este año y cómo se proyecta para el próximo: “Este 2024 no fue el más fácil por muchas razones pero a veces así toca y aunque hubiese sido un pésimo año si fuiste atento y aprendiste algo pueden esos momentos marcar el resto de tu vida de una forma positiva. Así que vamos por un 2025 mucho más claro, liviano y con muchas lecciones aprendidas que podremos en práctica”.

