Carolina Sandoval lanza nuevos mensajes contra su ex Nick Hernández 

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval lanzó nuevos mensajes en sus historias en Instagram para su ex Nick Hernández, quien le pidió el divorcio hace unas semanas.

En una primera publicación, la conductora del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que transmite la cadena Univision, dijo: “Si alguien me pidiera un consejo, le diría que jamás tomen una decisión de vida en medio de un duelo. El dolor de haber perdido a mi padre en aquellos días de 2015 me hizo ver un príncipe azul donde lo que había… literal, era un sapo”.

Además de esto, comentó: “La vida se la ofrecí muy cómoda, ser parte de mi vida fue algo que facilitó su existencia. Esto no lo digo de ardida como podrían pensar, obviamente acá lo que hubo fue interés”.

Carolina Sandoval carga contra su ex

La artista también dijo: “Creo que lo único difícil fue tener todo desde el primer día tan easy ‘casa, comida y todo lo demás’. Ni por agradecimiento pensó en que sus actos serían del tamaño de cada palabra dicha con mala fe”.

Carolina Sandoval continuó en su publicación y dijo: “Nunca se unan a alguien que no conozcan de dónde viene, conocer a alguien a los 14 años y volver a verlo a los 42 no te hace conocerlo. Esa excusa que buscamos para justificar un acto sin sentido al decir ‘lo conocemos de toda la vida’ es parte de las ganas de pensar que no te estás equivocando. Un romanticismo falso y que no es sano”.

La artista aseguró además: “Ni en mi peor pesadilla pude imaginar que esto terminaría así. Sí sabía que era insostenible en el tiempo porque cuando no admiras a la persona que tienes al lado nada es posible. Siempre se buscó la forma de creer, de armar el cuento, perooo no, esto no merecía acabar así de esta forma. Qué feo hacer esto, es algo que no era necesario”.

Por último, la famosa afirmó: “Hubiese preferido el típico comunicado de diferencias irreconciliables, pero wow, esto que para ustedes es el chisme y más chisme de fin de año, para las Sandoval es la traición y acto de cobardía más grande del mundo”.

