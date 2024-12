Clovis Nienow dice que quiere boda e hijo con Aleska Génesis en el 2025

El actor y presentador mexicano de televisión Clovis Nienow habló de sus planes para el 2025 junto con su novia Aleska Génesis.

“Estoy super agradecido con Dios, con la vida, con las personas que han confiado en mí. No me lo esperaba, las cosas te cambian así y hay que aprovechar las oportunidades, la vida, el presente. Estoy super contento con lo que me está pasando en la vida”, dijo acerca de este año en el que ha tenido trabajos increíbles, como su incorporación al programa Hoy Día.

Luego de esto, añadió: “Me vine de México a Miami, siempre quise vivir en la playa, trabajar en lo que me gusta y nada, estoy aquí, creciendo, aprendiendo de mis compañeros y lo mejor de todo disfrutando, porque solamente tenemos una vida”.

Clovis Nienow afirmó que está entusiasmado por lo que quiere vivir con Aleska Génesis el próximo año. “Quiero seguir trabajando duro en mi carrera, en los ámbitos profesionales, me gustaría trabajar en un proyecto que tengo con unos amigos de México, pero evidentemente traerlo acá a los Estados Unidos”.

El artista luego explicó que tiene 32 años y quisiera consolidar su relación con la modelo venezolana. “A lo mejor hay ahí una propuesta de anillo, quién sabe, puede ser, todavía no lo tengo en la mente, pero quiero ser papá joven”.

Clovis afirmó que quiere tener un hijo porque es uno de sus sueños. “Ahorita que estoy con una gran mujer quiero aprovechar esta bonita etapa de mi vida”.

El mexicano explicó que no tiene un número preciso de niños que le gustaría tener, pues aceptará todo lo que Dios decida.

“Creo que con dos niños, un niño y una niña estarían genial para que se hagan compañía”, confirmó.

Clovis Nienow tuvo un 2024 increíble, pues participó en el 2024 en La Casa de los Famosos 4, reality show en el que se convirtió en uno de los más queridos. Su éxito fue tal que luego lo contrataron para el matutino Hoy Día, uno de los espacios más importantes en la cadena Telemundo.

Sigue leyendo:

· Las románticas fotos de Clovis Nienow y Aleska Génesis en Tailandia

· Ariadna Gutiérrez se reencuentra con Clovis Nienow

· Clovis Nienow: “Trato de siempre llevarle una sonrisa a las personas que nos ven”