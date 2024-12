El dardo de la Ligue 1 a Cristiano Ronaldo tras polémicas declaraciones

Durante la gala de los Globe Soccer Awards 2024, celebrada el pasado viernes, Cristiano Ronaldo generó controversia con unas declaraciones que apuntaron directamente a la liga francesa. El astro portugués, que fue reconocido como el Mejor jugador de Oriente Medio y el Máximo goleador de todos los tiempos, utilizó su discurso para abordar diversos temas, entre ellos, una crítica que no pasó desapercibida.

Ronaldo comparó la Liga Saudí, donde actualmente milita, con la Ligue 1, y no tuvo reparos en subestimar el nivel del torneo francés. “La Liga Saudí es mejor que la Ligue 1. En Francia solo existe el PSG; el resto está acabado. Si no me creen, intenten correr con 39 o 40 grados y verlo”, afirmó el delantero, dejando claro su desdén hacia la competencia gala.

Estas palabras no tardaron en generar reacciones, y una de las más destacadas provino de la cuenta oficial de la Ligue 1. Con una respuesta ingeniosa y contundente, publicaron: “Leo Messi jugando con 38 grados”, acompañado de una imagen del argentino levantando la Copa del Mundo en Qatar.

El mensaje no solo buscaba reivindicar el nivel de sus jugadores, sino también recordar que Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y reciente campeón del mundo, había logrado brillar bajo condiciones climáticas exigentes, como las altas temperaturas de Medio Oriente.

La referencia directa a Messi añadió un matiz simbólico a la respuesta, destacando el logro del argentino al liderar a su selección hacia el título mundial. Esto no solo contrarresta las afirmaciones de Ronaldo, sino que también refuerza el prestigio del talento que la Ligue 1 alberga.

La rivalidad entre Messi y Ronaldo, aunque ahora en contextos distintos, sigue siendo un tema recurrente que alimenta debates en el mundo del fútbol. Este último episodio no es la excepción, mostrando cómo las palabras de las leyendas pueden encender polémicas que trascienden las fronteras deportivas.

Sigue leyendo:

–Final entre Herediano y Alajuelense en Costa Rica terminó en batalla campal

–“Nunca seré entrenador”: Cristiano Ronaldo revela su futuro luego del retiro

–Vinícius apunta a superar el salario de Mbappé en su renovación con el Real Madrid