David Benavídez provoca a ‘Canelo’ Álvarez: “Sabe que no puede ganarme aunque necesite $200 millones”

David Benavídez vs. Saúl ‘Canelo’ Álvarez parece ser el cuento de nunca acabar en el boxeo. Desde hace varios años el ‘Monstruo’ ha buscado el enfrentamiento sin éxito. Por este motivo, se dedicó a atacar al tapatío una vez más.

Las últimas declaraciones de Benavídez fueron recogidas por ‘Boxing Scene’. El púgil reconoció sus esfuerzos e intentos por subir al cuadrilátero con Álvarez. Aunque también manifestó que la negativa del campeón se debe a una falta de confianza en sus habilidades.

Benavídez asegura que ‘Canelo’ es consciente de que no puede ganarle y por eso no acepta el pleito. “Para ser honesto, realmente no lo sé. Estoy pensando, ¿por qué no aceptaría esta pelea? ¿Por qué esta pelea no sucedería? Pero cada vez que vuelvo a este punto, siento que no peleará conmigo porque sabe que no puede vencerme”, dijo.

“Hice todo lo posible para demostrar que estoy dispuesto a pelear con este peleador (Canelo), pero quiero decir: si no sucede, es por su culpa. Tal vez necesite 200 millones de dólares para enfrentarme, no lo sé”, añadió.

Incluso David se atrevió a revelar que han existido ofrecimientos con grandísimas cantidades de dinero hacia Álvarez, pero la postura nunca ha cambiado.

“Siempre voy a tener un 100 por ciento de confianza en lo que haga, pero el dinero que le han estado ofreciendo para que esta pelea se haga realidad es una cantidad insana como para que no la acepte. Es porque sabe que no tiene confianza en sí mismo. Así que estoy haciendo todo lo que está en mi trabajo para seguir adelante y seguir ganando”, aseguró.

Una posible pelea entre Benavídez y ‘Canelo’ Álvarez se ha rumorado por varios años, al menos desde 2021. No obstante, el nacido en Guadalajara se ha negado a aceptarla.

Inicialmente, argumentaba que no quería enfrentar a peleadores mexicanos. Sin embargo, el debate se ha revivido luego de que Álvarez declarara en marzo que se subiría al ring con Benavídez si le pagaban entre $150 y $200 millones de dólares.

De momento, el tapatío anda búsqueda de rival para 2025. Por su parte, David Benavídez (29-0) está en preparación para su pelea contra David Morrell (11-0) para el próximo 1 de febrero en Las Vegas.

