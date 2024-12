¿Funcionarán los bancos y el correo este 31 de diciembre?

Con algunas variaciones en los horarios, por ser 31 de diciembre, las entidades bancarias y el Servicio Postal estarán disponibles antes del cañonazo de Año Nuevo. La recomendación es que tomes las previsiones para no dar carreras de última hora.

Según confirma USToday, está previsto que el mercado de valores también permanezca abierto en la víspera de Año Nuevo y cierre el día de Año Nuevo.

En qué horario trabajarán los bancos y el Servicio Postal el 31 de diciembre

Las oficinas de correos, que forman parte del Servicio Postal de Estados Unidos, estarán disponibles en el horario habitual. Esto significa que sí se entregará este 31 de diciembre.

Respecto a los bancos, las sucursales de Capital One, Bank of America, PNC, Truist y CitiBank, entre otras, estarán abiertas el 31 de diciembre. No obstante, las entidades señalaron que el horario de cierre será a las 4:00 de la tarde.

La sugerencia es que consultes el horario de cualquier banco antes de dirigirte al lugar. Los cajeros automáticos estarán disponibles las 24 horas del día.

En cuanto a los servicios de envío, como UPS y FedEx, la recogida de los servicios aéreos solo está disponible en Nochevieja (31 de diciembre) si se programa con antelación antes del 26 de diciembre, según indicó la empresa en su sitio web.

Por el contrario, la recogida del servicio terrestre de UPS no está disponible en Nochevieja.

Asimismo, UPS Express Critical (1-800-714-8779) está disponible los 365 días del año, al igual que FedEx Custom Critical (1-800-714-8779), que forman parte de los servicios de emergencia.

El 1 de enero ninguna entidad bancaria abrirá sus puertas y el Servicio Postal se mantendrá cerrado. Para el jueves 2 de enero, reabrirán en su horario normal.

