Jugador de Washington Commanders, Jeremy Reaves, propone matrimonio a su novia en el campo tras ganar a Atlanta Falcons

La época navideña y el ‘Sunday Night Football’ de la NFL fueron el contexto perfecto para que el jugador de Washington Commanders, Jeremy Reaves, le pidieron matrimonio a su novia.

Commanders sufrió para vencer a Atlanta Falcons y se tuvieron que ir a tiempos extras. Finalmente, lograron imponerse 30-24. En medio de la alegría por la clasificación de los locales a los playoffs, a Reaves se le ocurrió que era el momento de hincar rodilla.

En pleno campo del Northwest Stadium en Maryland, el ‘Safety’ le preguntó a su novia, de rodillas, si se quería casar con ella. Mikaela Worley observa en cuclillas abismada y emocionada por el momento.

Finalmente, terminó dando el ‘si quiero’ y aceptando el anillo de compromiso. Todo esto bajo la atenta mirada de cientos de fans y miembros de los equipos de seguridad. Al final, la pareja se fundió en un abrazo en medio de los aplausos de los fans.

El clip ya superó las nueve millones de visualizaciones en apenas horas. A través de Instagram, Reaves compartió un emotivo mensaje donde incluso recopiló una foto de Worley acompañándolo en una cama de hospital mientras se recuperaba de un desgarro parcial de ligamento cruzado que sufrió en octubre de 2023.

El carrete también incluye fotografías de la pedida de mano. “Hace un año estaba en uno de mis peores momentos. Un año después, ¡me ayudaste a volver a ser la mejor! Cada vez que la vida me derribaba, me reconstruías y me dabas vida”, se lee.

“Llevabas el peso cuando yo no podía durante algunos días difíciles (toda esa escuela de asistente personal definitivamente fue útil). Dios no comete errores y me dio a ti cuando más te necesitaba. ¡Más de 8 años de amistad, toda una vida para vivir juntos! ¡Lo decía en serio cuando dije! Te amo Mikaela R Worley”, concluyó.

Relación entre Jeremy Reaves y Mikaela Worley

Jeremy Reaves y Mikaela Worley parece ser una historia de amor de esas para toda la vida. La pareja se conoció en la secundaria, en Pensacola, Florida. Se hicieron muy amigos y desde entonces han estado unidos.

Sin embargo, fue en 2023 cuando Mikaela hizo pública su relación con el jugador de Washington Commanders a través de Instagram.

Worley nació el 16 de julio de 1998 en Pensacola, Florida. Asistió a la Universidad de Luisiana en Monroe, donde jugó voleibol durante tres años y se graduó con una licenciatura en ciencias médicas. Actualmente, ejerce como asistente.

