Fuente: Yankees desisten de buscar vía canje a Nolan Arenado

El 10 veces ganador del Guante de Oro, Nolan Arenado, tendría su futuro lejos de New York Yankees, pese a los rumores de las últimas semanas, luego que reportes señalaran que los Mulos no están dispuestos a asumir el contrato del actual jugador de St. Louis Cardinals.

Fuentes de The Athletic, en los periodistas Will Sammon y Katie Woo, señalaron que el interés de los Yankees sobre Arenado existe pero el acuerdo que arrastra el antesalista no es algo que guste a la directiva del equipo.

“Aunque a los Yankees les gusta Arenado, no están interesados ​​en asumir la mayor parte de su contrato, algo que casi con certeza tendría que suceder desde la perspectiva de los Cardinals”, explicaron Woo y Sammon.

La intención principal de los Yankees con Arenado era reforzar la posición que más dolores de cabeza les ha dado a los del Bronx en las últimas tres campañas, además de reunirlo junto a su excompañero en Cardinals, Paul Goldschmidt. Sin embargo, ni eso ha suficiente para aceptar las condiciones de St. Louis.

El equipo de la Liga Nacional ha intentado salir de Arenado para buscar un “alivio financiero”, como citó el presidente de operaciones de los Cardinals, John Mozeliak.

Incluso, tanto Arenado como St. Louis tenían en planes tomar caminos separados, pero ahora todo indica que los tres años de salario por $74 millones de dólares los pagará el 11 veces campeón de la Serie Mundial.

La noticia llega semanas después que los Cardinals acordaran un canje con Houston Astros por Arenado, pero este terminó vetando el acuerdo con la cláusula de no canje existente en su contrato.

