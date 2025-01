Jason Momoa regresa al universo de DC interpretando a “Lobo” en “Supergirl”

Tras haberse ganado un lugar destacado en el universo DC interpretando a “Aquaman” durante años, Jason Momoa está de vuelta, ahora para encarnar a al icónico personaje de “Lobo” en la próxima película “Supergirl: Woman Of Tomorrow“, un proyecto esperado por los fanáticos del cómic y del cine de superhéroes.

Momoa, quien es conocido por su gran afición a los cómics, recientemente confirmó la noticia a través de una publicación que subió a su cuenta de Instagram, al compartir una cita que había dado a la prensa en la gira de “Aquaman 2” en la que manifestó su entusiasmo por asumir el papel de “Lobo”, un personaje que siempre consideró perfecto para él.

“Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a Lobo, porque pienso, ‘¿Hola? Es el papel perfecto’”, comentó.

Aunque en un principio no había recibido la confirmación oficial, el actor no dudó en mostrar su emoción en redes sociales, compartiendo con sus seguidores.

“Si me llaman y me piden que lo interprete, es un sí. No he recibido esa llamada, así que no quiero difundir ninguna noticia falsa, pero si alguna vez me llaman y me piden que lo interprete, o me piden que haga una audición, allí estaré”.

El propio actor tomo el fragmento de aquella entrevista, lo subió y en un breve mensaje escribió: “Me llamaron”, anunciando así oficialmente su participación como el conocido anti-héroe del universo DC.

“En Supergirl: Woman of Tomorrow”, Momoa compartirá la pantalla con Milly Alcock, conocida por su papel en la exitosa serie “House of the Dragon”.

Esta cinta estará basada en la serie de cómics de DC de Tom King y Bilquis Evely, el cineasta Craig Gillespie dirigirá “Supergirl: Woman Of Tomorrow” y Ana Nogueira escribirá el guion.

El elenco de la película contará también con la participación de Matthias Schoenaerts, quien interpretará al villano principal, y Eve Ridley, quien será parte de este proyecto que promete dar una nueva perspectiva al mundo de los superhéroes.

El rodaje de “Supergirl: Woman of Tomorrow” comenzará el próximo 13 de enero de 2024, y la película está programada para su estreno en los cines el 26 de junio de 2026.

Con Jason Momoa como “Lobo”, se estima que esta película sea una de las más esperadas dentro del renovado universo DC, que busca sorprender a los fanáticos con nuevas historias y personajes llenos de acción y emoción.

Sigue leyendo: