¿Año nuevo, vida nueva?: NYC cuenta con programas gratuitos para ayudarlo a encontrar bienestar emocional

El mexicano José González, de 50 años, residente de Brooklyn se hincó al cielo este martes antes que terminara 2024, para pedir fuerzas para cumplir su propósito de iniciar una nueva vida de trabajo y alejado por completo de algunos vicios.

“Tengo la promesa de iniciar este 2025 un nuevo trabajo. Hace muchos años caí en la calle. Y esa es una historia que no quiero repetir. Busqué ayuda en una iglesia y otras personas, como un amigo dominicano que me apoyó incondicionalmente. Ahora voy adelante”, reflexionó el poblano.

Como José, miles de neoyorquinos se despiertan en este nuevo año, con elevados objetivos personales que cumplir, especialmente por una vida más saludable, que abra las puertas a más estabilidad emocional y laboral, pero que desconocen que la Ciudad de Nueva York cuenta con toda una batería de recursos gratuitos de apoyo, que pueden ser la bujía que encienda un cambio para alejarse de hábitos como el cigarrillo, el alcohol, el abuso de sustancias y superar uno de los mayores flagelos: la depresión.

“Yo tengo a mi mamacita viva en Puebla. Cuando ella me llama, siempre me ruega que no tome más. Yo lo he dejado mucho. Nada es igual que antes. Pero este 2025, debe ser el año de mi renacer como persona. Y siempre hay ángeles que te ayudan”, comentó el migrante.

El mexicano José González miró este martes al cielo para pedir fuerzas para superar por completo ciertos hábitos. (Foto: Cortesía)

Por un 2025 libre de nicotina

Uno de los propósitos más comunes que podrían tener miles de neoyorquinos en este nuevo año, es dejar ese asesino silencioso que es la nicotina. Y el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York cuentan con nuevos y gratuitos recursos para duplicar las posibilidades de dejar este vicio.

Los neoyorquinos que quieran dejar de fumar, pueden ponerse en contacto con la Línea para dejar de fumar del Estado de Nueva York (NYSSQL) o con la Línea de ayuda para fumadores asiáticos (ASQ), donde podrán hablar con un consejero para dejar este hábito. Aquellos que reúnan los requisitos -la mayoría- podrán recibir un kit de inicio gratuito de NYC Quits con medicamentos de nicotina (parches y pastillas de nicotina).

Las personas pueden navegar estos recursos, independientemente de su estatus migratorio o seguro médico.

“Las personas que dejan del tabaco, pueden añadir años a su vida y mejorar su salud. Los medicamentos de nicotina más el asesoramiento pueden duplicar las posibilidades de que alguien deje de fumar con éxito”, subraya el DOHMH en un comunicado.

La prevalencia del consumo de tabaco en la Gran Manzana, ha disminuido drásticamente en los últimos 20 años, del 22% en 2002, al 9% en 2021.

Los medicamentos, como el parche, la pastilla o la goma de mascar de nicotina, pueden aumentar sus posibilidades de dejar de fumar, al controlar los antojos de nicotina.

La terapia de reemplazo de nicotina combinada, puede ser especialmente útil para las personas que vapean o fuman mucho, alrededor de 20 o más cigarrillos por día. La terapia combinada generalmente significa usar el parche junto con la goma de mascar o la pastilla.

Las autoridades de salud de Nueva York han comprobado que el parche le brinda una dosis constante de nicotina durante todo el día, lo que alivia los síntomas de abstinencia. Mientras que la pastilla o la goma de mascar actúan rápidamente para detener los antojos de inmediato.

Dejar de vapear

La iniciativa de NY libre de nicotina también incluye nuevos recursos para ayudar específicamente a adolescentes y adultos jóvenes a dejar de vapear.

Solo puede enviar un mensaje de texto con la palabra “DROPTHEVAPE” al 88709 para unirse a This Is Quitting, un programa gratuito de asistencia por mensaje de texto que ayuda a los adolescentes y adultos jóvenes (de 13 a 24 años) a abandonar este hábito.

También puede accesar a truthinitiative.org/thisisquitting para obtener más información.

Los padres pueden envíar un mensaje de texto con la palabra “QUIT” al 202-899-7550 para recibir consejos diarios para ayudar a los jóvenes a dejar este consumo.

Objetivo: Dejar el alcohol

El DOHMH trabaja para reducir los daños del consumo problemático de alcohol y otras drogas, además de conectar a todos los neoyorquinos con los servicios que necesitan. Los recursos gratuitos existentes pueden ayudar a aprender sobre los impactos del consumo de drogas en la salud, cómo reducir los daños y los servicios disponibles.

En caso de que su objetivo en este nuevo año, sea dejar o controlar el consumo de alcohol, comuníquese con el 988 para obtener asesoramiento gratuito y confidencial en caso de crisis, apoyo en materia de salud mental y uso de sustancias, también tiene opciones de derivaciones a centros de atención.

Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee en nyc.gov/988. Los asesores están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana por teléfono en más de 200 idiomas.

En cualquiera de los balances recientes, uno de cada 6 adultos en el estado de Nueva York (16.7%) informó haberse sentido borracho.

Las “borracheras” fueron el patrón más común que define el consumo excesivo de alcohol, entre los neoyorquinos.

Drogas más pesadas

La ciudad de Nueva York enfrenta una terrible crisis por consumo de drogas. Cada tres horas, alguien muere por sobredosis en la Gran Manzana. Sustancias como el fentanilo hacen que el suministro de drogas sea impredecible.

Las personas que consumen drogas han enfrentado durante mucho tiempo barreras para recibir el apoyo médico y social que necesitan debido al estigma y la criminalización del consumo de drogas, pero ahora existen recursos gratuitos que pueden ser la puerta de entrada para una vida libre de drogas.

“Muchas personas desconocen la variedad de servicios disponibles para proteger la salud de las personas que consumen alcohol o drogas”, resalta en sus campañas el DOHMH.

La clave de los programas es el trabajo con “pares”, es decir cualquier persona que haya experimentado personalmente el abuso de sustancias y que trabaje con otras personas de la comunidad para mejorar la calidad de vida.

Los pares trabajan con intercambios de jeringas, centros de recuperación, grupos de exalumnos, grupos de apoyo mutuo, incluidos Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, y más.

Para obtener más información, consulte la página de servicios y recursos para pares consulte: Peer Services and Resources – NYC Health.

El reto de una mejor salud mental

El bartender colombiano Jesús Lorenzo, de 40 años, residente de Queens asegura que nadie que tenga un propósito real de “progresar y trabajar”, puede hacerlo si está enfrentando una adicción.

“El año pasado me propuse dejar las drogas. Fue duro. Tuve recaídas, pero finalmente después de muchas batallas pude echar para adelante. Tengo más concentración en mi trabajo, tengo una mejor relación con mi familia, todo cambió. En Nueva York si te descuidas los vicios te arrastran, porque están en cada esquina. Ahora mi propósito es otro nivel. Superar las secuelas emocionales que dejan esas porquerías”, comentó el migrante suramericano.

Ante la aguda crisis de salud mental que ha sido claramente documentada por las autoridades de salud, la municipalidad neoyorquina ofrece la posibilidad de obtener asistencia gratuita y confidencial. Cualquier persona que lo necesite puede conectar con access ny.com (anteriormente NYC Well).

En 2022 la Ciudad lanzó un modelo innovador de tratamiento de salud mental, llamado Colaboración Continua entre la Comunidad y el Tratamiento Clínico, o CONNECT.

Esta estrategia cubre lagunas del sistema de atención de salud mental, superar el papel tradicional de la clínica, centrar la colaboración con las comunidades y responder a las causas fundamentales de los problemas de salud mental.

Para hablar con un consejero en cualquier momento, envíe un mensaje por chat en línea en el sitio web de NYC 988.

Puede llamar al 988 y cuando se lo indique, presione 1 para apoyo a veteranos, 2 para español o 3 para apoyo LGBTQI+ si es menor de 25 años. Existe la opción de enviar un mensaje de texto al 988 con “AYUDA” para español o “Q” para apoyo LGBTQI+, si es menor de 25 años.

La ayuda está disponible en cualquier momento, en cualquier día, con personas que enfrentan estrés, depresión y ansiedad.

También puede encontrar recursos para prevención del suicidio y consejería en caso de crisis. Los consejeros hablan inglés, español y chino.

Telesalud mental para jóvenes

El año pasado la Ciudad de Nueva York lanzó un servicio gratuito de telesalud mental disponible para todos los adolescentes de entre 13 y 17 años.

Los primeros datos muestran que el 65% de los usuarios informaron una mejora en su salud mental y brindan información valiosa sobre las razones de los adolescentes para buscar ayuda.

NYC Teenspace, creado en asociación con la plataforma de terapia en línea Talkspace, permite a los adolescentes conectarse con un terapeuta autorizado a través del teléfono, video y mensajes de texto en cualquier dispositivo móvil de forma completamente gratuita.

Las razones más frecuentemente citadas por los adolescentes para usar la plataforma incluyen: sentirse deprimido, mejorar las relaciones (que fue el primero entre las niñas), convertirse en su mejor yo, ansiedad (que fue el primero entre los niños) y dificultades en el hogar o la escuela.

NYC Teenspace llega en un momento crítico para la salud mental de los adolescentes.

Según los datos del DOHMH de 2019, el 36% de los estudiantes de secundaria de la Gran Manzana informaron sentirse tan tristes o desesperanzados, casi todos los días, durante al menos dos semanas durante los últimos 12 meses, que no le permitió hacer sus actividades habituales. Esa cifra aumentó al 38% en 2021.

Los estudiantes latinos y negros tenían significativamente más probabilidades que los estudiantes blancos de informar que se sentían tristes o desesperados.

Los adolescentes pueden visitar talkspace.com/nyc para comenzar su terapia de salud mental virtual. Para registrarse, deben ingresar su fecha de nacimiento y su dirección en la ciudad de Nueva York. Luego, se les pedirá que respondan algunas preguntas iniciales sobre ellos mismos y sus preferencias de terapia.

También le puede interesar: