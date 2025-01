Fechas a seguir de la temporada 2025 de las Grandes Ligas

Con la llegada del año 2025 también traerá una nueva temporada de las Grandes Ligas. La cual además del destacado Día Inaugural tendrá otras fechas a seguir durante la campaña y estas son algunas de ellas.

Spring Training

El primer acercamiento a la temporada de Grandes Ligas lo tendremos con el inicio del Spring Training. Estos serán a partir del 22 de febrero con el enfrentamiento entre los Dodgers y Los Padres en la Liga del Cactus y se extenderán hasta el 24 de marzo.

Estos entrenamientos primaverales contarán además con el regreso del Spring Breakout. Que no es más que los juegos de exhibición que reúnen a los mejores prospectos de cada franquicia y que se disputará entre el 13 y 16 de marzo.

Tokyo Series

Esta temporada el béisbol estadounidense volverá a Japón seis años después para un par de encuentros en Tokyo entre los Dodgers y los Cubs. Esta serie será el inicio oficial de la temporada 2025 de las Grandes Ligas y se jugará el 18 y 19 de marzo.

Opening Day

Luego de la Tokyo Series, que marca oficialmente el inicio de la temporada, el Opening Day en EE.UU. será el 27 de marzo. Desde ese día arranca la campaña 2025 de las Grandes Ligas con todas las de la ley.

La cartelera de 15 partidos representa el Día Inaugural más temprano que se haya realizado en la historia de MLB. Encuentros como Mets vs. Astros, Yankees vs. Brewers, Rangers vs. Red Sox, Padres vs. Breaves o Dodgers vs. Tigers son algunos de los más interesantes de la jornada inaugural.

Rivalry Weekend

El fin de semana entre el 16 y 18 de mayo se llevarán a cabo 11 encuentros entre los principales rivales interliga. Algunos de ellos son Mets vs. Yankees, Angels vs. Dodgers, White Sox vs. Cubs y Cardinals vs. Royals.

All Star Game

El Juego de Estrellas de la MLB que marca la mitad de la temporada 2025 se disputará el 15 de julio. Los mejores jugadores de la Liga Nacional y Liga Americana se enfrentará en el Truist Park de Atlanta.

Speedway Classic

La temporada 2025 contará con la particularidad de un nuevo evento llamado Speedway Classic. Un encuentro de temporada regular entre los Cincinnati Reds y los Atlanta Braves el 2 de agosto.

Este partido se llevará a cabo en el Bristol Motor Speedway de Tennessee. Recinto que habitualmente sirve como una pista de carreras NASCAR con 146,000 asientos, por lo que se espera que este encuentro albergue más de 100,000 o incluso pueda romper el récord de asistencia de la MLB el cual asciende a los 115,300 espectadores.

