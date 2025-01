Panorama político 2025: Nueva York volverá a las urnas

Los neoyorquinos vivieron un intenso 2024 en medio de las elecciones presidenciales que, no solo pusieron de regreso a Donald Trump como inquilino de la Casa Blanca, sino que también dejaron ver una ligera avanzada republicana en varios distritos, con mayor apoyo de votantes latinos.

Y cuando el 2025 apenas aterriza, la Gran Manzana se prepara nuevamente para vivir un año electoral intenso, con un panorama poco claro sobre el rumbo político que definirá los caminos por los que deberán transitar los más de 8 millones de neoyorquinos de los cinco condados, 29% de ellos hispanos, durante los próximos años. Las cartas todavía no están echadas, los pronósticos son múltiples y habrá que esperar.

El 24 de junio de este 2025 está marcado en el calendario electoral de la Gran Manzana como la fecha de los comicios primarios para elegir a los candidatos de cada partido que, entre otros puestos, se disputarán los cargos de Alcalde, Contralor Municipal, Defensor del Pueblo, Presidentes de condados y sillas del Concejo Municipal, en las elecciones generales del 4 de noviembre.

Y aunque hay un abanico de contiendas que, de acuerdo a expertos en asuntos políticos, resultarán muy interesantes seguir, sin duda la lucha por la Alcaldía será una de las que más atención tenga, no solo por ser “la joya de la corona”, por el impacto que tiene el cargo en el manejo de las riendas de la Gran Manzana, sino por el panorama que existe con el actual alcalde, Eric Adams.

El mandatario, acusado por cargos de corrupción pública, soborno, fraude electrónico, conspiración y solicitud de contribuciones de campaña a ciudadanos extranjeros, ha defendido su inocencia y se niega a dar un paso al costado en la búsqueda de su reelección, donde enfrenta a una decena de políticos, mayormente de corte progresista, que aspiran a desbancarlo. Otro golpe que deberá enfrentar el Alcalde actual de la Ciudad de los Rascacielos es que la Junta de Financiamiento de Campañas le negó fondos públicos equivalentes para invertir en su campaña de reelección de 2025, cercanos a los $4 millones.

No hay que tener una bola de cristal para pronosticar que los señalamientos de ambos bandos serán protagonista en la víspera de la contienda electoral por el principal cargo de la Gran Manzana. Adams, con su nuevo “compadrazgo” con Donald Trump, quien según diversas voces pudiera perdonarle los cargos y dejarle el camino más limpio en sus intenciones electorales, dice que los votantes le piden a gritos “que termine el trabajo que empezó”.

Desde el otro lado, oponentes del mandatario en la lucha por la Alcaldía, como los senadores estatales Jessica Ramos y Zellnor Myrie, y el Contralor Municipal, Brad Lander, entre otros, señalan a Adams de no haber cumplido con las obligaciones de su cargo y le piden salir, por la puerta trasera.

“Algunos de ellos son irresponsables y la complejidad de competir por manejar una ciudad, es encontrar el equilibrio correcto. Y cuando uno mira muchas leyes que han salido de Albany, es por eso que uno ve problemas serios de criminalidad y hay que rectificarlas”, aseguró a El Diario el mandatario local a la hora de describir a sus rivales, a quienes acusa de ser responsables en el “desorden y caos” de que dice, ha intentado sacar a Nueva York. “Los que quieren ser electos dicen lo que sea y dicen que van a hacer lo que sea y muchos hacen cosas de las cuales no entienden el impacto en el terreno”.

Entre otros contrincantes declarados para las primarias contra Adams se encuentran el asambleísta estatal Zohran Mamdani y el excontralor municipal, Scott Stringer, y en rumores de pasillos políticos se asegura que eventualmente también podrían saltar al ruedo el exgobernador Andrew Cuomo y la fiscal general del estado, Letitia James, lo que representaría un panorama más complejo todavía. Por el lado republicano, aparecen nombres no muy conocidos como Joe Alny, Darren Dione Aquino y Montell Moseley y el excandidato Curtis Sliwa.

Sin embargo, en el panorama político del 2025 no se puede ignorar el eventual escenario de que Adams no llegue a la cita electoral, pues si cambia de postura y renuncia o si es destituido, otra posibilidad constitucional que contempla la ley, el Defensor del Pueblo Jumaane Williams se convertiría en alcalde interino antes de convocar a una elección especial no partidista dentro de los 80 días posteriores a la vacante. Si esto ocurre el 26 de marzo o después, Williams se convertiría en Alcalde interino hasta las elecciones generales, y las primarias de junio se celebrarían como de costumbre.

Por los terrenos del Concejo Municipal, este año nuevo también será protagonista en las urnas. Y aunque todavía falta que posibles aspirantes formalicen sus intenciones para enfrentar a los titulares de varias de las 51 curules que integran el órgano legislativo de la Ciudad, en 9 de ellas las puertas estarán abiertas de par en par, pues siete demócratas y 2 republicanos no podrán buscar un tercer mandato consecutivo, debido a los límites renovados por los votantes tras el referéndum del 2010.

Por el puesto de Contralor Municipal, tras el anuncio de Brad Lander de no buscar su reelección y competir para desbancar a Adams en la Alcaldía, el sonajero político pone a la delantera al concejal de Brooklyn, Justin Brannan junto al actual presidente de Manhattan, Mark Levine. En esa contienda están también el analista latino Ismael Malave, el político Terrell Miller, la asambleísta Jenifer Rajkumar y el senador estatal Kevin Parker.

Carlina Rivera, del Distrito 2, Keith Powers, del Distrito 4, Diana Ayala, del Distrito 8, Rafael Salamanca, del Distrito 17, Francisco Moya, del Distrito 21, la actual presidenta del Concejo, Adrienne Adams, del Distrito 28, Justin Brannan, del Distrito 47, y los republicanos Robert Holden, del Distrito 30 y Joe Borelli, del Distrito 51, deberán despedirse de sus labores legislativas. Sin embargo algunos de ellos como Powers y Salamanca, ya han declarado que estarán de contienda electoral compitiendo por los cargos de presidentes de los condados de Manhattan y El Bronx, respectivamente.

Las contiendas por los cargos de Presidente de condados también estarán bajo los reflectores, especialmente en el caso de Manhattan, donde el titular, Mark Levine no buscará su reelección tras optar por competir por el cargo de Contralor Municipal que dejará Brad Lander en su búsqueda por la Alcaldía. El senador Brad Hoylman-Sigal, el concejal Shaun Abreu y los asambleístas Alex Bores, Grace Lee y Linda Rosenthal, se barajan dentro de los candidatos.

Y sobre lo que pasará en las urnas neoyorquinas en la Gran Manzana, en medio de electores que apuestan a que la Ciudad se moverá hacia un camino más conservador, producto del efectoTrump en la Casa Blanca y quienes consideran que por el contrario, se inclinará hacia el lado más progresistas, la analista Lucía Gómez asegura que Nueva York se mantendrá como terreno demócrata, y saldrán victoriosos en las elecciones quienes sean más fieles a los principios de ese partido.

“No veo el panorama local igual que el nacional, y eso lo dicen claro los resultados de las elecciones en Nueva York, pues a pesar del triunfo de Trump como presidente, aquí los votantes, con un 70% votaron por la candidata demócrata (Kamala Harris)”, dijo la experta política. “Y aunque sí hubo parte de la ciudad con mayor movimiento hacia un candidato, que fue Trump, no fue el mismo efecto sobre el partido republicano. Muchos que votaron por Trump también votaron por candidatos locales demócratas. Así que no compro lo idea de que Nueva York se volvió más republicana o menos demócrata y que va a ser menos demócrata tras las próximas elecciones locales”.

A pesar de sus comentarios, Gómez advierte que los ganadores en las diferentes carreras electorales del 2025 estarán determinados por el trabajo que cada candidato haga, no solo para convencer que son la opción más acertada sino para motivar a más electores a participar en el proceso, donde no solo se vota por un aspirante sino que debido al método de votación por orden de preferencia, se tiene la oportunidad de dar apoyo a más de un candidato.

“Las primarias son el junio y típicamente esas son unas elecciones que no tienen alta participación, y no veo en el panorama a un republicano que pueda ser una amenaza o alguien que de repente aparezca, como alguien fuera del mundo político, como pasó con Bloomberg, que convenció a la gente y estuvo gobernando tres mandatos. Hasta ahora no veo ese escenario”, manifestó la analista, quien mencionó que ve aunque poco probable que Adams sea reelegido en la Alcaldía tampoco ve camino para un conservador.

“No hay la confianza necesaria dentro el pueblo para reelegirlo, aunque sabemos que hay muchas partes de la ciudad que lo apoyan. Pero lo que si va a pasar es que quizá una vez más sea la minoría la que elija a los funcionarios electos, con el 25% o 26%. Creo que la minoría va a elegir para la mayoría, y la mayoría en Nueva York vota demócrata”, dijo Gómez.