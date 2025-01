VIDEO: Fan besa a Romeo Santos en un concierto y su esposo le pide el divorcio

Las fanáticas de Romeo Santos han demostrado a lo largo de los años un nivel de devoción impresionante hacia el famoso cantante, y no es raro verlas hacer todo lo posible para acercarse a él, aunque sea por un breve momento. Sin embargo, una de ellas nunca imaginó que su fanatismo por el “Rey de la bachata” provocaría el fin de su matrimonio de 10 años tras besar al intérprete durante un concierto que ofreció la agrupación Aventura en República Dominica.

La historia de Miriam Cruz se hizo viral en redes sociales luego de contar en su cuenta de Instagram su experiencia que, aunque para muchos podría haber sido un sueño cumplido, resultó en la tragedia de su vida amorosa.

La imagen de ella besando al cantante se viralizó al instante, pero lo que Miriam nunca imaginó es que ese momento cambiaría su vida personal de manera irreversible. En un acto que sorprendió a muchos, su esposo, visiblemente celoso y molesto por el incidente, le exigió el divorcio poco después de que los clips se hiciera públicos.

En su publicación, Miriam confesó que lamentaba lo sucedido y que su ahora exesposo siempre será el amor de su vida.

“Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”, aseguró.

En el mismo mensaje también aprovechó para ofrecer una disculpa pública a su expareja, quien no estuvo presente en el concierto y se enteró a través de los videos.

“Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó. De corazón, lo siento mucho. y nunca fue mi intención herirlo. Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento y aún no estemos juntos, la paz, el amor y la unión no les falte a nuestros hijos”, agregó.

Como era de esperarse, los internautas invadieron la publicación con cientos de comentarios divididos, pues mientras hubo algunos que la criticaron por no pensar en lo que pasaría con su acción, varias personas afirmaron que es un truco para ganar seguidores.

