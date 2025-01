Adamari López cuenta el susto que pasó con su mascota en el comienzo del 2025 

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, contó en su página de Facebook el susto que vivió en este comienzo del 2025 con su perrita Ava, quien una vez más se escapó de casa, pero afortunadamente sabía dónde estaba.

Con un video desde su vecindario, la Chaparrita de Oro, como también es conocida, dijo: “Aquí estoy, buscando a Ava, que le encanta a veces escaparse de la casa y se viene a la casa de la vecina. Gracias a Dios nosotras tenemos permiso de venir y buscarla, pero le encanta colarse”.

La boricua dijo que generalmente pasa esto cuando la sacan a hacer sus necesidades. “A ella solita se le ocurre, ella no sé cómo hace, pero se va a casa del vecino. Se nos acaba de escapar en nuestras narices. Yo estaba grabando contenido y de repente ¿y Ava? En lo que grabé contenido y me distraje dos segundos de mirarla, ella simplemente por algún roto que encuentra, que no sé cuál es, se me escapa”.

Adamari López preguntó a sus fanáticos alguna sugerencia para que la perra no se le escape.

“Yo le tengo todos los collares habidos y por haber para que ella no se me escape o si se me escapa que tenga manera de localizarla, pero ustedes a lo mejor saben de algún collar que tenga algún sonido, porque me ha dicho mucha gente, hay gente que me dice de un collar que le da un poco de token, pero a mí me da miedo porque yo no quiero hacerle daño a Ava. Entonces, cuéntenme qué le pueden poner a un perrito para que no se escape de su casa”.

Algunos seguidores le dieron algunas ideas a Adamari López para que pueda evitar este tipo de situaciones: “No sé si tienen, pero puedes poner una camarita en todo el patio para que puedas ver por donde se te escapa… son tan hábiles que por donde menos lo piensas encuentran como sacarnos cada susto”, “Mi sugerencia es que cuando esté afuera no la pierdas de vista. Son como niños. Suelta el celular”.