Adamari López habla de los regalos que le dieron a su hija Alaïa en Navidad

Adamari López compartió en su cuenta de Facebook un video de los regalos que recibió su hija Alaïa en esta Navidad.

En las primeras imágenes se apreció la gran cantidad de detalles que le dejaron a la niña. En el video se vio cómo la pequeña recibió ropa, juguetes y otros objetos que le fascinaron.

Durante el video de nueve minutos se vio la emoción de la pequeña, quien iba abriendo las distintas bolsas y cajas que le dejaron distintos seres queridos.

Uno de los regalos con los que más se emocionó fue con unas zapatillas de Messi. “Ven para acá que nadie te está viendo tu reacción”, le decía Adamari López, quien quería mostrar la emoción de su hija por ese regalo.

Otro obsequio que emocionó fue unas espectaculares botas y unas Crocs de color azul.

Alaïa siguió abriendo regalos y le dejaron otras zapatillas blancas. “Yo lo quería, yo lo quería”, decía la niña sobre un uniforme del Real Madrid que recibió.

Otro de los detalles que causó emoción a la niña fueron unos Apple Airpods Max.

Los usuarios de la puertorriqueña reaccionaron a esta publicación, debido a la gran cantidad de regalos que le dieron.

“Mezcla de sensaciones, la alegría de la niña, la satisfacción de la madre, momentos inolvidables….por otro lado no me parece necesario mostrar tanto, dar ese ejemplo de ostentosidad, aparte que no es recomendable el llenar de regalos a los niños, luego vienen esas personas que no les parece suficiente, no saben darle valor a las cosas, creen que todo se lo merecen…me parece exagerado”, dijo un usuario.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Mucha abundancia, ojalá que hagan una obra de caridad y vayan a barrios pobres a regalar a los niños, es una época y fecha de compartir amor, dar cariño y si se puede dar a los más necesitados. Feliz y bendecida Navidad y Año nuevo. Bendiciones y mucho amor”.

