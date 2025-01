Aleska Génesis coquetea con la conducción al participar en el show En Casa con Telemundo 

El 2024 fue bastante mediático para la modelo venezolana Aleska Génesis, debido a su participación en La Casa de los Famosos 4. Por eso ha aprovechado las distintas oportunidades que se le han presentado luego del exitoso reality show de la cadena Telemundo.

En este comienzo de año, la también empresaria ha probado una faceta en la que poco se le ha visto: la conducción de programas, pues participó este 2 de enero en el show En Casa con Telemundo, junto con Gabriel Coronel, Chiky Bombom y Carlos Adyan.

En el espacio de entretenimiento, la novia de Clovis Nienow lució un espectacular vestido blanco, que marcó su figura y mostró también cómo es su personalidad.

“A veces soy gluten free, pero yo como arepas, empanadas, pizza y otras cosas más”, dijo en una parte del programa.

Luego de escucharla, Chiky Bombom bromeó: “Ella come de todo”.

También aprovechó para hablar de que le gustaría tener dos hijos, algo que coincide con los deseos de Año Nuevo que expresó su novio Clovis Nienow, quien afirmó que le gustaría tener un niño y una niña.

En su cuenta en Instagram, la venezolana se mostró feliz por haber estado en el programa En Casa con Telemundo: “¡Qué experiencia tan increíble! Hoy tuve la oportunidad de estar como host en En Casa con Telemundo junto a los talentosos Carlos Adyan, Gabriel Coronel y mi querida Chiky Bombom. Me divertí muchísimo en este programa lleno de energía y buena vibra y estoy feliz de explorar esta nueva faceta como conductora, ¿Ya vieron el programa? Si no, no se preocupen! Mañana vuelvo a estar con ustedes así que no se lo pierdan! Nos vemos en la pantalla para seguir compartiendo momentos únicos!”.

Este reto llega poco antes de La Casa de los Famosos: All Stars, reality show en el que muchos creen que estará Aleska Génesis, quien en su temporada fue una de las que más lejos llegó gracias a sus estrategias dentro del juego.

Sigue Leyendo más de Clovis Nienow aquí:

· Las románticas fotos de Clovis Nienow y Aleska Génesis en Tailandia

· Ariadna Gutiérrez se reencuentra con Clovis Nienow

· Clovis Nienow: “Trato de siempre llevarle una sonrisa a las personas que nos ven”