“Birds of a Feather” de Billie Eilish fue la canción más escuchada de 2024 en Spotify

“Birds of a Feather”, la rítmica canción de pop de Billie Eilish nominada a tres Grammy, fue el tema más reproducido de 2024 en Spotify, con un asombroso total de 1,775 millones de reproducciones.

La popularidad de “Birds of a Feather”, el segundo sencillo del disco Hit Me Hard and Soft (2024), lideró así la lista de la plataforma por delante de “Espresso”, de Sabrina Carpenter, quien logró un notable éxito, pero quedó detrás de Eilish por un estrecho margen de reproducciones de diferencia, 1,774 millones de reproducciones.

“Birds of a Feather” está nominada a tres premios Grammy en la próxima edición del evento, destacando a Eilish como una de las artistas más relevantes y vanguardistas del panorama actual. Las nominaciones incluyen Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista. Estas menciones consolidan aún más su estatus como una de las artistas más innovadoras de la década.

“Birds of a Feather” es una pieza coescrita por Eilish y su hermano Finneas, como otros de sus éxitos.

“Hay muchas canciones sobre morir por alguien y amarlo hasta que muera, y pensé que sería muy divertido apoyarme en ello”, dijo Finneas en un video de YouTube para el canal de Eilish.

Hit Me Hard and Soft también está nominado al Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop en los Grammy, mientras que su track “Launch” está nominado como Mejor Video Musical, y “L’Amour de Ma Vie” (versión extendida) está nominada a la Mejor Grabación Pop Dance.

Según cifras de The Hollywood Reporter, “Birds of a Feather” alcanzó el segundo puesto en la lista Hot 100 de Billboard y lleva 21 semanas en la cima de la lista Hot Rock & Alternative Songs.

“En cierto modo, soy un poco más desconfiado cuando la gente me dice que cree que algo va a ser un gran éxito, porque parece que lo está gafando. Nadie dijo eso sobre ‘Bad Guy’ antes de que saliera y creo que la razón por la que nadie lo dijo es porque realmente sonaba a algo nuevo”, comentó Finneas para Variety.

Finneas, de 27 años, ha ganado 10 Grammy y es la persona más joven en la historia en haber ganado la categoría Productor del Año, cuando tenía 22. Recientemente compuso música para la serie “Disclaimer”, de Apple TV+, y mencionó recientemente que trabajar con Attacca Quartet en la música lo inspiró para hacer Hit Me Hard and Soft.

“Birds of a Feather” ha marcado un antes y un después en la carrera de Billie Eilish. Con su ritmo contagioso y su mensaje universal, ha logrado capturar la atención de millones de personas en todo el mundo.

