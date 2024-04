Billie Eilish anuncia su gira mundial ‘Hit Me Hard and Soft’

La cantante Billie Eilish sorprendió a sus seguidores al anunciar su próxima gira mundial ‘Hit Me Hard and Soft’, misma que comenzará este año.

La intérprete compartió en redes sociales las fechas de sus conciertos, los cuales iniciarán el 29 de septiembre de 2024 y finalizarán el 27 julio de 2025, con paradas en Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia.

La preventa se llevará a cabo a partir del 30 de abril al 01 de mayo. Eilish, de 22 años, pidió a sus fans tener cuidado con las estafas y no hacer compras antes de la venta oficial.

“Chicos, tengan cuidado con las estafas. No compres entradas a nadie que reclame vender entradas antes de la venta oficial”, escribió en sus historias de Instagram.

Cabe señalar que por el momento no hay ninguna fecha confirmada en México, ni otro país de Latinoamérica.

La gira lleva el nombre de su tercer álbum ‘Hit Me Hard and Soft’, que será lanzado el próximo 17 de mayo, de la mano del sello Darkroom/Interscope Records.

“El álbum hace exactamente lo que sugiere el título: te golpea fuerte y suave tanto en términos líricos como sonoros, mientras cambia géneros y desafía tendencias a lo largo del camino”, escribió en un comunicado.

‘Hit Me Hard and Soft’ fue escrito por Billie Eilish y Finneas Baird O’Connell, su hermano y colaborador desde hace varios años, quien además también produce este tercer álbum de la cantante.

Billie Eilish arremete contra quienes critican su cuerpo

Durante una entrevista con Variety, Billie Eilish habló sobre las constantes críticas respecto a su cuerpo y la ropa holgada que suele usar. Y es que de acuerdo con la cantante, al inicio de su carrera, no sentía la fortaleza mental para lidiar con las críticas por lo que decidió usar prendas más holgadas y grandes.

“No intentaba que la gente no me sexualizara. Pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo bastante fuerte y segura para mostrarlo”, reveló.

Aunado a lo anterior, la estadounidense señaló que el emplear estas prendas también se desprende a que nunca se ha sentido como mujer.

“Nunca me he sentido mujer, para ser sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina”, aseguró.

Por todo lo anterior, la cantante estadounidense lanzó un mensaje directo a sus detractores y defendiendo su identidad: “Soy literalmente un ser que a veces es sexual. Que se jod**”.

Billie Eilish. Crédito: Richard Shotwell | AP

