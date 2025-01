Julián Gil hace importante aclaratoria sobre su boda con Valeria Marín

El actor Julián Gil se casó recientemente con su novia Valeria Marín, con quien estuvo comprometido por más de dos años y con un noviazgo de cuatro años. La pareja se casó en Puerto Rico en una ceremonia privada a la cual no hubo acceso a la prensa. Es por eso que Julián Gil hizo una importante aclaración con respecto a su boda.

A pesar de que Julián Gil y su esposa, la presentadora mexicana Valeria Marín, quisieron mantener su boda de la manera más privada posible, ha surgido información errónea con respecto a la ceremonia, razón por la cual Julián Gil decidió aclarar públicamente la verdad.

Según dijo el actor argentino-puertorriqueño, ni él ni su esposa le vendieron la exclusiva de su boda a ningún medio de comunicación.

“Aclarar que nosotros en ningún momento le dimos la exclusiva, ni vendimos la boda a nadie, ese fue uno de los motivos por lo que quisimos mantenerlo en secreto y calladito, porque queríamos una boda chiquita con familiares y con gente que son muy queridos de nosotros”, dijo en sus historias de Instagram.

Gil aseguró que algunos medios de comunicación han difundido supuestas declaraciones exclusivas suyas después de la ceremonia. El actor aseguró que esas afirmaciones erróneas de unas supuestas declaraciones suyas le parecen “de mal gusto”.

“Lo que sí no me parece es que hoy me encuentro con un montón de medios, revistas y publicaciones diciendo como que yo he dado declaraciones después de la boda y que son declaraciones exclusivas. Yo me acabo de levantar después de una paliza de seis días de matrimonio, así que no me parece, me parece de mal gusto decir que yo dije”, concluyó.

Julián Gil y Valeria Marín se conocieron mientras cubrían juntos el Super Bowl en el 2020 para un programa de deportes y poco después confirmaron su noviazgo. En el año 2022 se comprometieron en el desierto de Catar cuando ambos viajaron a ese país para asistir al Mundial de Futbol de ese año.



Aunque siempre mantuvieron sus planes de boda de manera privada, era un tema que causaba mucha curiosidad entre sus seguidores. Fue así como el pasado 30 de diciembre la pareja se dio el sí en una ceremonia íntima en Puerto Rico, acompañados de familiares y amigos cercanos así como los dos hijos mayores del actor Nicolle y Juliancito, y su nieto Oliver.

Sigue leyendo: