Ni la casa del alcalde de Nueva York está a salvo de los ladrones: joven arrestado en un dormitorio

Un joven de 20 años se grabó a sí mismo entrando a Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York, y robando un adorno navideño de la casa la madrugada del 1 de enero, informó ayer la policía.

No está claro cómo el presunto intruso logró burlar la seguridad en la zona, que tiene fuerte presencia policial las 24 horas del día. Alrededor de las 4:20 a.m. del miércoles el sospechoso Michael Aromando trepó una valla que rodea la mansión en E. 88th St. y East End Ave. en el Upper East Side, una elegante y otrora tranquila zona del Upper East Side de Manhattan.

Luego, un miembro del equipo de seguridad lo vio entrar a la mansión por una puerta que normalmente usa el alcalde Eric Adams, dijo la policía. El jefe del gobierno municipal no estaba en casa en ese momento, destacó The New York Times.

El equipo de seguridad del alcalde -compuesto por oficiales de la policía de Nueva York (NYPD)- encontró a Aromando caminando por Gracie Mansion y entrando al menos a un dormitorio. El joven intruso grabó su visita a la residencia en su teléfono celular y tomando un adorno navideño que encontró en un cajón, según los fiscales.

Los oficiales agarraron a Aromando y lo acusaron de robo. El adorno fue encontrado en su posesión. El joven vive con su familia en un edificio de lujo con portero a media milla de distancia y no tiene antecedentes penales, dijo la policía.

“Oh, Dios mío, no sé nada de esto”, dijo a Daily News un pariente que pidió que no se usara su nombre al enterarse del arresto. “Él no es ese tipo de niño”, agrego. Y cuando se le preguntó si Aromando tiene opiniones políticas firmes, respondió: “Ninguna en absoluto”.

Un juez del Tribunal Penal de Manhattan ordenó que Aromando permaneciera detenido bajo fianza de $5,000 dólares durante su comparecencia el jueves. También fijó un toque de queda a las 11 p.m. para el joven y le ordenó permanecer al menos a una cuadra de Gracie Mansion en todo momento.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En los últimos meses ha habido varios incidentes policiales en esa zona, a pesar de la presencia constante de efectivos de NYPD. En noviembre un anciano de 91 años fue hospitalizado gravemente después de caer 30 pies sobre las rocas del East River detrás de Gracie Mansion.

En agosto una joven de 19 años fue agredida sexualmente mientras caminaba cerca de Gracie Mansion, apenas dos semanas después de que una mujer matara a balazos a la madre de su nieta y luego a sí misma, en medio de una agria disputa por la custodia de la niña.