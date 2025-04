¿A quién eliminaron hoy en La Casa de los Famosos All-Stars?

Un duro golpe para el cuarto Agua de La Casa de los Famosos All-Stars. Alejandra Tijerina, quien ganó una gran popularidad en el reality show de la cadena Telemundo, fue eliminada este 7 de abril y se convierte en la novena participante en salir de la competencia.

En una reñida placa de nominación, la artista mexicana no obtuvo el número de votos suficiente para seguir en el juego.

Desde las primeras semanas, la modelo demostró mucha garra en el juego, pese a que era su primera vez dentro de la mansión ubicada en México. Esto hizo que conectara con buena parte del público y se salvara en varias oportunidades, pero esta semana todo fue diferente, ya que estuvo en el SUM con figuras como Niurka Marcos, Rey Grupero y Paty Navidad.

El hecho de que estuvieran tantos de su equipo contribuyó a que se dividieran los votos y no lograra mantenerse dentro de la “telenovela de la vida real”, como es conocido este programa.

En las redes sociales muchos televidentes se mostraron sorprendidos con el hecho de que Alejandra Tijerina haya sido eliminada. “Empecé a ver esta casa por Dania pero hoy la dejo de ver porque se va quien se convirtió en mi favorita”, “Señores pero es increíble que gente que no da contenido, no de rating, sean tibios y no sumen nada a la casa vayan a durar más tiempo que quienes llevan este programa en sus hombros”.

Otros afirmaron: “Mi Ale, lo tuyo hoy fue una completa estafa! Eras la favorita en esa placa de eliminación, tenias mas apoyo que cualquiera del otro equipo. Vas a ser de las favoritas afuera y adentro de la casa”.

La noticia ha sacudido al cuarto Agua de La Casa de los Famosos All-Stars, pues además el mismo día se fue Manelyk González a la versión colombiana del reality show, por unos días sufriendo así dos bajas.

Sigue leyendo:

· ¿Intercambio en La Casa de los Famosos All-Stars, viene Melissa Gate y se va Caramelo?

· Así van las votaciones hoy 5 abril en La Casa de los Famosos All-Stars

· Cristina Porta opina sobre ‘LCDLF All Stars’: “Hay un porcentaje elevado de aburrimiento”