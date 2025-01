Simone Biles es nombrada Deportista del Año por la revista Sports Illustrated

El 2024 fue un gran año para el deporte y la revista especializada, Sports Illustrated, eligió a la que para ellos fue la deportista más destacada del año. Simone Biles fue la ganadora del galardón por su increíble actuación en los Juegos Olímpicos de París.

Biles conquistó en París cuatro medallas olímpicas, que se suman a las siete que ya lucía en su magnífico palmarés. La gimnasta de 27 años se llevó de la capital francesa tres medallas de oro y una plata en el máximo evento del deporte mundial.

Simone llevó a Estados Unidos a conquistar la prueba general por equipos, la prueba completa individual y de salto y se en la prueba de suelo terminó llevándose la presea de plata.

Simone Biles celebra con su medalla de oro en París 2024. Crédito: Abbie Parr | AP

Con esta increíble actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 la estadounidense alcanza las 11 medallas olímpicas en su carrera (siete de oro, dos de plata y dos de bronce) para convertirse en la gimnasta con más medallas mundiales y olímpicas del mundo.

“No creo que haya asimilado exactamente lo que he hecho en el deporte. Lo puedo ver, lo escucho de la gente y tengo una idea de ello, pero todavía no creo que me haya dado cuenta de la real magnitud de lo que he hecho”, aseguró Biles en declaraciones publicadas por Sports Illustrated.

El premio al Deportista del Año de la revista Sports Illustrated es un galardón que se entrega cada año desde 1954. En aquella primera edición fue el atleta británico Roger Bannister quien se llevó el reconocimiento tras correr una milla en menos de cuatro minutos e implantar un nuevo récord.

Desde entonces figuras como Mohamed Ali, Michael Jordan, Tiger Woods, Tom Brady, Sammy Sosa, Michel Phelps, LeBron James o Stephen Curry lo han ganado.

