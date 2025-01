Aleska Génesis agradece por su participación en el show En Casa con Telemundo

La modelo venezolana Aleska Génesis probó suerte esta semana como conductora, ya que participó en el show de entretenimiento En Casa con Telemundo.

Luego de su aparición en pantalla, dejó un mensaje en Instagram en el que habló de esta experiencia que, según dejó ver, le gustó mucho, por lo que no descarta seguir haciendo esta labor en otras oportunidades.

“Hoy fue un día especial. Gracias En Casa con Telemundo por abrirme las puertas y darme la oportunidad de descubrir una faceta de mí que ni siquiera sabía que existía. Ser host ha sido un reto emocionante y a la vez, una experiencia de crecimiento personal increíble”, comentó la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos 4.

En la publicación también dijo: “No ha sido fácil este proceso, pero me ha enseñado a mostrarme más real, a conectar desde mi esencia y a disfrutar cada momento al máximo 🥹 Gracias a todos los que me han acompañado en este viaje y a quienes me han recibido con tanto cariño”.

Aleska Génesis también afirmó: “Esto es solo el comienzo y estoy lista para seguir creciendo y aprendiendo. Este año Vamos con todo”.

La participación de la venezolana en el programa En Casa con Telemundo ha generado muchas reacciones en las redes sociales, pues era una faceta en la que no se le había visto.

Algunos mensajes que le han dejado a la novia de Clovis Nienow son: “Estás luciendo espectacular”, “Es que lo que haces te sale estupendo. Me encantó. Aleska Génesis conductora de un programa en Telemundo, queremos verlo”, “Me estoy acostumbrando a verte ahí”, “Lo hiciste muy bien”.

Al estar en este show de entretenimiento también ha hablado de la posibilidad de entrar a La Casa de los Famosos: All Stars, que se estrenará en febrero.

